Вы точно их слышали: каких слов нет в украинском языке, хотя их используют постоянно
Переход на украинский язык общения – это здорово! Не бойтесь ошибок, ведь любой новый навык нуждается в практике. Не бойтесь ошибаться.
Всегда можно обратиться к словарю или носителю языка. Чем больше вы будете общаться на украинском, тем лучше будете его владеть. Об этом пишет ТСН.
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Вот 7 распространенных ошибок, которые следует исправить:
1. Даний – цей.
"ДДаний" часто используется вместо "этот" или "тот". Это калька по русскому языку, где "даний" означает "конкретный" или "избранный".
Правильно: Цей будинок збудований у 19 столітті.
2. Знаходиться – перебуває.
"Знаходиться" употребляется вместо "находящийся" или "расположенный", когда речь идет о местонахождении.
Правильно: Місто розташоване на березі річки.
3. Ти правий – ти маєш рацію.
"Ти правий" – калька из русского "ты прав".
Правильно: Ти маєш рацію, я з тобою згоден.
4. У більшості випадків – здебільшого.
"Здебільшого" используется для обозначения положительной тенденции.
Правильно: В основном погода в это время года теплая.
5. Ясно – зрозуміло.
"Ясно" используется как наречие к прилагательному "ясный".
Правильно: Здебільшого погода у цю пору року тепла.
6. Заставляти – змушувати.
"Заставляти" означает "принуждать к действию". "Заставлять" можно и предметами.
Правильно: Батько змусив сина помити посуд.
7. Розстрочка – на виплат.
"Рассрочки" в украинском языке нет.
Правильно: Я хочу купити телефон на виплат.
Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.
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