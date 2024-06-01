Все, что нужно знать об отдыхе на озере или реке: какие водоемы проверили в Украине

Война внесла свои коррективы в летний отдых украинцев. Большой процент населения выбирает отдых у озер и рек, чтобы не упустить возможность покупаться и освежиться во время жары. Украина богата на живописные водоемы, поэтому вариантов много. Озера Карпат наиболее привлекательны для летнего отдыха на воде. Живописные виды, развитые туристические услуги и облагороженная для туристов территория, дарят отдых не хуже морского и повышают уровень безопасности.

Однако купание в соленой воде и пресной имеют разные правила безопасности. Если вы хотите, чтобы ваш отпуск на озере прошел приятно и удачно найдите время ознакомиться с правилами безопасности, и нюансами купания в стоячей воде или воде с неопределенным течением.

Магия озера Синевир в Закарпатской области. Источник: @worldmariou Магия озера Синевир в Закарпатской области. Источник: @worldmariou

Что известно уже сегодня

В связи с войной не все водоемы пригодны для купания и отдыха. Под запретом купания находятся все водоемы, пляжи и дно которых не были проверены специальными службами. За такие проверки ответственны местные власти каждого региона и, планируя отдых на озере или реке, узнайте, внесены ли они в план проверки, или уже проверены и открыты для купания.

Чем может угрожать купание в непроверенной воде:

вы можете встретить взрывные устройства, которые еще могут сдетонировать;

обломки сбитых ракет, упавших в воду также опасны;

уровень вредных веществ может превышать нормы, и вы об этом узнаете только постфактум;

легко заразиться вредной бактерией или вирусом.

Голубые воды Александровского карьера – помним красоту Украины. Источник: nanka.com.ua Голубые воды Александровского карьера – помним красоту Украины. Источник: nanka.com.ua

Какие водоемы Украины проверят или уже проверены службами

Украинские СМИ сообщают, что в Ровенской области проверят 13 пляжей и водоемов:

реабилитационно-оздоровительный комплекс "Белое Озеро" - Варашский район;

санаторий "Хренники", ЛРЗ "Мотор", СОК "Чайка", ЧП Крот А.И. (все четыре – Демидовская ТГ), общественный пляж (Млиновская ТГ);

Гощанский пруд, стал с.Обаров (ООО "Обаривинвест"), три локации на Старомильском пруду (Здолбуновская ТГ), Басовкутское озеро в Ровно - Ровенский район.

Река Горынь в Дубровице – Сарненский район.

Водоемы будут проверены и открыты для купания, только когда вода прогреется до +18 градусов.

Закарпатье относительно безопасный регион для отдыха, поэтому все курорты, расположенные на озерах и реках, будут работать этим летом. Кроме Шатских и Солотвинских озер, вы можете посетить: долину Днестра, Аквапарк "Пляж", "Шепольскую базу отдыха, комплекс "Цисарское урочище", зону отдыха "Бумеранг", "Силомскую купальню", аквапарк "Лимпопо", зону отдыха "Барлога" .

Столичное КГГА уже озвучило приговор пляжному сезону 2024 года об этом сообщили украинские СМИ. В Киевских водоемах и реках купаться будет запрещено, однако самые популярные места будут обустроены спасательными башнями. Такие пляжи как:

"Радуга", "Детский", "Молодежный", "Верхний", "Наталка", "Галерный", "Золотой", "Центральный", "Черторый", "Троещина", "Венеция", "Предместная Слободка", " Пуща-Водица", а также на озерах "Радужное", "Вербное" и "Тельбин".

Следите за ситуацией в своих регионах, чтобы отдыхать безопасно.

Глубокий синий в Родоновом озере в Украине. Источник: @veronica__ter Глубокий синий в Родоновом озере в Украине. Источник: @veronica__ter

Какая температура воды в озере и реке безопасно для купания

Пресная вода имеет достаточно короткий диапазон нагрева, пригодный к купанию. Учесть так же нужно состояние своего личного здоровья и не смотреть на закаленных людей, которые кичатся своими возможностями. От температуры воды также зависит время пребывания в ней, поэтому подробно разберем:

пресная вода температурой +14 – +17 градусов подходит для купания только закаленным людям без пороков со здоровьем. Находиться в такой воде рекомендуется не более 5 – 8 минут;

вода, температурой +18 – +20 градусов подходит взрослым, физически здоровым людям для купания в течение 10 – 15 минут;

температура воды +21, +22 считается оптимальной для купания в водоемах и реках. В такой воде можно находиться до 20 минут;

для детей и беременных температура воды должна составлять +22 градуса;

вода в +22 – +24 градуса достаточно теплая для длинных заплывов;

при температуре воды выше +25 градусов купаться очень тепло, но небезопасно.

Построй свой надежный мостик безопасности для хорошего отпуска в Украине. Источник: @yevpak_julia Построй свой надежный мостик безопасности для хорошего отпуска в Украине. Источник: @yevpak_julia

Правила безопасного отдыха на озерах и реках Украины

Выбирать место и время отдыха на озере или реке следует тщательно. Знакомство с правилами безопасности может спасти жизнь не только вам, но и вашим близким.