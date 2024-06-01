Все, що потрібно знати про відпочинок на озері чи річці: які водойми перевірили в Україні

Війна внесла свої корективи до літнього відпочинку українців. Великий відсоток населення обирає відпочинок біля озер та річок, щоб не втратити можливості купатися та освіжитися під час спеки. Україна багата на мальовничі водойми, тож варыантыв достатньо. Озера Карпат є найбільш привабливими для літнього відпочинку на воді. Мальовничі краєвиди, розвинені туристичні послуги та облагороджена для туристів територія, дарують відпочинок не гірше морського та підвищують рівень безпеки.

Однак, купання у солоній воді та в прісній мають різні правила безпеки. Якщо ви бажаєте, щоб ваша відпустка на озері пройшла приємно і вдало знайдіть час ознайомитися з правилами безпеки та нюансами купання у стоячій воді, або ж воді з невизначеною течією.

Магія озера Синевир в Закарпатській області. Джерело: @worldmariou

Що відомо вже сьогодні

У зв’язку з війною не всі водойми придатні для купання та відпочинку. Під забороною купання знаходяться всі водойми, пляжі та дно яких не було перевірено спеціальними службами. За такі перевірки відповідальна місцева влада кожного регіону, тож плануючи відпочинок на озері чи річці, дізнайтеся чи внесені вони у план перевірки, або вже перевірені та відкриті для купання.

Чим може загрожувати купання у неперевіреній воді:

ви можете натрапити на вибухові пристрої, які ще можуть здетонувати;

уламки збитих ракет, які впали у воду також є небезпечними;

рівень шкідливих речовин може перевищувати норми, та ви про це дізнаєтеся тільки

постфактум;

легко підчепити шкідливу бактерію або вірус.

Блакитні води Олександрівського кар'ра – пам'ятамо красу України. Джерело: nanka.com.ua

Які водойми України перевірять або вже перевірені службами

Українські ЗМІ повідомляють, що на Рівненщині перевірять 13 пляжів та водойм:

реабілітаційно–оздоровчий комплекс "Біле Озеро" – Вараський район;

санаторій "Хрінники", ЛРЗ "Мотор", СОК "Чайка", ПП Крот А.І. (усі чотири – Демидівська ТГ), громадський пляж (Млинівська ТГ);

Гощанський став, став с.Обарів (ТзОВ "Обарівінвест"), три локації на Старомильському ставу (Здолбунівська ТГ), Басівкутське озеро у Рівному – Рівненський район.

Річка Горинь у Дубровиці – Сарненський район.

Водойми будуть перевірені та відкриті для купання тільки коли вода прогріється до +18 градусів.

Закарпаття відносно безпечний регіон для відпочинку, тож всі курорти розташовані на озерах та річках працюватимуть цього літа. Крім Шатських та Солотвинських озер, ви можете відвідати: долину Дністра, Аквапарк "Пляж", "Шепільську базу відпочинку, комплекс "Цісарське урочище", зону відпочинку "Бумеранг", "Силомську купальню", аквапарк "Лімпопо", зону відпочинку "Барлога".

Столичне КМДА вже озвучило вирок пляжному сезону 2024 про це повідомили українські ЗМІ.У Київських водоймах та річках купатися буде заборонено, однак найпопулярніші місця будуть облаштовані рятувальними вежами. Це такі пляжі як:

"Веселка", "Дитячий", "Молодіжний", "Верхній", "Наталка", "Галерний", "Золотий", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Пуща-Водиця", а також на озерах "Райдужне", "Вербне" і "Тельбін".

Слідкуйте за ситуацією у своїх регіонах, щоб відпочивати безпечно.

Глибокий синій у Родоновому озері в Україні. Джерело: @veronica__ter

Яка температура води в озері та річці є безпечною для купання

Прісна вода має досить короткий діапазон нагріву придатний до купання. Врахувати також потрібно стан свого особистого здоров’я і не дивитися на загартованих людей, які хизуються своїми можливостями. Від температури води також залежить час перебування у ній, тож розберемо детально:

прісна вода температурою +14 – +17 градусів підходить для купання тільки загартованим людям без вад зі здоров’ям. Перебувати у такій воді рекомендується не більше 5 - 8 хвилин;

вода, температурою +18 – +20 градусів підходить дорослим, фізично здоровим людям для купання впродовж 10 – 15 хвилин;

температура води +21, + 22 рахується оптимальною для купання у водоймах та річках. В такій воді можна перебувати до 20 хвилин;

для дітей та вагітних температура води має становити +22 градуси;

вода у +22 – +24 градуси досить тепла для довгих запливів;

при температурі води вище +25 градусів купатися дуже тепло, однак небезпечно.

Вибудуй свій надійний місток безпеки для гарної відпустки в Україні. Джерело: @yevpak_julia

Правила безпечного відпочинку на озерах та річках України

Обирати місце та час для відпочинку на озері або річці слід ретельно. Ознайомлення з правилами безпеки може врятувати життя не лише вам, але й вашим близьким.

Обирайте озеро, або річку, які були перевірені на наявність вибухових чи інших предметів, які можуть нести загрозу життю.

Не купайтеся у водоймах, які знаходяться біля промислових підприємств, у воду можуть потрапляти шкідливі речовини.

Не обирайте дикі місця – це збільшує ризик загрози життю.

Купатися у водоймі дозволено, коли температура води сягає позначки +18 та не перевищує +24 градусів.

Купатися у водоймі під час періоду так званого "цвітіння води" заборонено. В цей час у воді розмножується велика кількість бактерій та мікроорганізмів шкідливих для людського здоров’я.

Діти і тварини мають весь час перебувати під наглядом дорослих. Діти, які ще не навчилися впевнено плавати мають перебувати на воді та біля води у рятувальних жилетах або, хоча б, нарукавниках.

Жінки при надії мають заходити у воду при температурі не нижче +22 градусів. Занурення у воду має бути поступовим та повільним. Якщо дно озера або річки вам не знайоме, краще купатися у супроводі.

Офіційно відкриті пляжі та водні зони для купання мають кожного дня перевірятися на: температурні показники, рівень забрудненості, рівень шкідливих речовин та наявність небезпечних для людини мікроорганізмів. Ці показники мають бути донесено до відпочиваючих на пляжі за допомогою табло, або ж виставлятися на офіційних сайтах.