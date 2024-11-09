Во Франции мужчина обнаружил в своем подвале саркофаги и десятки скелетов

Во время ремонта подвала в одном из парижских пригородов французский мужчина обнаружил десятки средневековых скелетов и 10 саркофагов. Эта находка, по словам археологов, может помочь лучше понять население, проживавшее в этом регионе в раннем Средневековье и в эпоху Античности до этого.

О существовании в этом районе кладбища раннего средневековья было известно раньше. Предыдущие раскопки обнаружили несколько гипсовых саркофагов, характерных для более поздних средневековых периодов. Новые же раскопки, проведенные археологами в подвале мужчины на площади 52 квадратных метра, показали, что захоронения были расположены параллельными рядами – практика, вероятно, сохранявшаяся в течение семи веков, между 3 и 10 веками нашей эры. Об этом пишет The Independent.

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Исследования доказали, что кладбище даже старше, чем считалось ранее. Первые захоронения датируются поздней античностью и имеют возраст более 1500 лет. Похоронная практика развилась к началу Средневековья около 500 г. р. э., когда тела хоронили в гипсовых саркофагах. Такая практика была особенно распространена в регионе Иль-де-Франс, где иногда украшали внешние стены гробниц.

Археологи заявили, что надеются проанализировать скелеты в лаборатории, чтобы определить пол, возраст к моменту смерти и условия жизни умерших. Они считают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять население, проживавшее в этом регионе в Античности и Средние века, а также эволюцию похоронных традиций в эти периоды.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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