У Франції чоловік виявив у своєму підвалі саркофаги та десятки скелетів

Під час ремонту підвалу в одному з паризьких передмість французький чоловік виявив десятки середньовічних скелетів і 10 саркофагів. Ця знахідка, за словами археологів, може допомогти краще зрозуміти населення, що проживало в цьому регіоні в ранньому Середньовіччі та в епоху Античності до цього.

Про існування в цьому районі кладовища раннього середньовіччя було відомо раніше. Попередні розкопки виявили кілька гіпсових саркофагів, характерних для пізніших середньовічних періодів. Нові ж розкопки, проведені археологами в підвалі чоловіка на площі 52 квадратних метри, показали, що поховання були розташовані паралельними рядами - практика, яка, ймовірно, зберігалася протягом семи століть, між 3 і 10 століттями нашої ери. Про це пише The Independent.

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Дослідження довели, що кладовище є навіть старшим, ніж вважалося раніше. Перші поховання датуються пізньою Античністю і мають вік понад 1500 років. Похоронна практика розвинулася до початку Середньовіччя близько 500 р. н. е., коли тіла ховали в гіпсових саркофагах. Така практика була особливо поширена в регіоні Іль-де-Франс, де іноді прикрашали зовнішні стіни гробниць.

Археологи заявили, що сподіваються проаналізувати скелети в лабораторії, щоб визначити стать, вік на момент смерті та умови життя померлих. Вони вважають, що подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти населення, яке проживало в цьому регіоні в Античності та Середні віки, а також еволюцію похоронних традицій у ці періоди.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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