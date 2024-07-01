Вкусная закуска за 30 минут: рецепт пряной капусты со свеклой

Этот простой рецепт пикантной капусты со свеклой по силам каждому – ведь он невероятно быстрый и легкий! Просто подготовьте ингредиенты, доверьтесь природному процессу ферментации, и наслаждайтесь!

Благодаря маринаду капуста становится хрустящей и кислой, превращаясь в идеального компаньона в любое блюдо. Ее можно добавлять в салаты, подавать с жареным мясом или рыбой в томатном соусе, а также сочетать с любимыми гарнирами. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 10 порций):

Капуста белокочанная – 1 шт.

Свекла – 200 г

Корень сельдерея – 200 г

Зелень (петрушка, укроп) – 100 г

Чеснок – 7 зубчиков

Перец чили красный – 1/2 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Для маринада:

Вода – 500 мл

Уксус 9% – 100 мл

Соль – 20 г

Приготовление:

Капусту помойте, нарежьте большими ломтиками. Залейте крутым кипятком и бланшируйте 3 минуты. Свеклу очистите, помойте и нарежьте тонкими слайсами. Сельдерей и чеснок очистите, сельдерей нарежьте кубиками. Залейте сельдерей и чеснок водой, доведите до кипения, затем выложите на тарелку и охладите. Зелень и перец помойте и мелко нашинкуйте. Для маринада вскипятите воду с яблочным уксусом и солью. В посуду слоями выкладывайте капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, зелень, пряности. Повторите слои, залейте маринадом и поставьте в холодильник на 2-3 дня.

Совет: Такую капусту можно законсервировать. Для этого сложите ее в стерильные банки, простерилизуйте 20 минут и закройте крышками.

Напомним, мы уже писали, как приготовить идеальное варенье на зиму.

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