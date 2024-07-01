Смачна закуска за 30 хвилин: рецепт пряної капусти з буряком

Цей простий рецепт пікантної капусти з буряком під силу кожному – адже він неймовірно швидкий та легкий! Просто підготуйте інгредієнти, довіртеся природному процесу ферментації, й насолоджуйтесь!

Завдяки маринаду капуста стає хрусткою та кислою, перетворюючись на ідеального компаньйона до будь-якої страви. Її можна додавати до салатів, подавати зі смаженим м'ясом чи рибою в томатному соусі, а також поєднувати з улюбленими гарнірами. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 10 порцій):

Капуста білоголова - 1 шт.

Буряк - 200 г

Корінь селери - 200 г

Зелень (петрушка, кріп) - 100 г

Часник - 7 зубчиків

Перець чилі червоний - 1/2 шт.

Перець чорний горошком - 5 шт.

Для маринаду:

Вода - 500 мл

Оцет 9% - 100 мл

Сіль - 20 г

Приготування:

Капусту помийте, наріжте великими скибками. Залийте окропом і бланшуйте 3 хвилини. Буряк очистіть, помийте і наріжте тонкими слайсами. Селеру і часник очистіть, селеру наріжте кубиками.Залийте селеру та часник водою, доведіть до кипіння, потім викладіть на тарілку й охолодіть. Зелень і перець помийте й дрібно наріжте. Для маринаду закип'ятіть воду з яблучним оцтом і сіллю. У посуд шарами викладайте капусту, буряк, селеру, часник, зелень, прянощі. Повторіть шари, залийте маринадом і поставте в холодильник на 2-3 доби.

Порада: Таку капусту можна законсервувати. Для цього складіть її в стерильні банки, простерилізуйте 20 хвилин і закрийте кришками.

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