Во время археологических раскопок в Варнеме были найдены остатки христианской церкви. Рядом с ней размещалось кладбище с многочисленными могилами викингов, датируемых X-XII веками нашей эры.

Это место известно большими раскопками гробниц, где скелеты и зубы викингов хорошо сохранились благодаря благоприятным почвенным условиям, отмечают ученые. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, пишет Arkeonews.

Исследователи провели клинические исследования викинговых зубов, используя стандартные стоматологические инструменты при ярком освещении. Также была проведена серия рентгеновских исследований с использованием техники, применяемой в стоматологии, когда пациент прикусывает небольшую квадратную пластину для получения изображений полости рта.

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Согласно полученным данным, 49% викингов имели хотя бы одно поражение кариесом. У взрослых 13% зубов были поражены кариесом, преимущественно у корней, в то время как у детей эта проблема не наблюдалась, сообщает life.pravda.

В течение жизни взрослые теряли в среднем 6% зубов, не считая зубов мудрости.

Исследователи обнаружили, что кариес, зубные инфекции и зубная боль были распространены среди викингов в Варнеме. Также были найдены примеры различных методов ухода за зубами.

Викинги и стоматология: археологи обнаружили доказательства развитой медицины в средневековье (фото). Источник: arkeonews.net Викинги и стоматология: археологи обнаружили доказательства развитой медицины в средневековье (фото). Источник: arkeonews.net

Существуют многочисленные свидетельства того, что викинги меняли свои зубы: использовали зубочистки, подпиливали передние зубы и даже лечили инфекции, отмечает стоматологиня и научная сотрудница, а также автор исследования Каролина Бертилсон.

Ученые также описывают одну из сложных стоматологических манипуляций: просверливание моляров (крупнейших постоянных зубов верхней и нижней челюсти) от коронки до пульпы. Вероятно, это делалось для уменьшения давления и облегчения сильной зубной боли, вызванной инфекцией.

"Это не соответствует современным методам стоматологического лечения, когда мы сверлим инфицированные зубы. Викинги, очевидно, имели определенные знания о зубах, но мы не уверены, выполняли ли эти процедуры самостоятельно или с чьей-либо помощью", – говорит Бертилссон.

Викинги и стоматология: археологи обнаружили доказательства развитой медицины в средневековье (фото). Источник: arkeonews.net Викинги и стоматология: археологи обнаружили доказательства развитой медицины в средневековье (фото). Источник: arkeonews.net

В то же время подпиленные передние зубы, преимущественно у мужчин, могли служить своеобразным маркером идентичности, добавляют ученые.

"Это исследование предоставляет новые сведения о состоянии полости рта викингов и подчеркивает важность зубов в их культуре. Оно также свидетельствует о том, что стоматология в эпоху викингов, вероятно, была более развитой, чем мы раньше думали", – заключает Бертилссон.

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