Під час археологічних розкопок у Варнемі було знайдено залишки християнської церкви. Поруч з нею розташовувалося кладовище з численними могилами вікінгів, датованих X-XII століттями нашої ери.

Це місце відоме великими розкопками гробниць, де скелети і зуби вікінгів добре збереглися завдяки сприятливим ґрунтовим умовам, зазначають науковці. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, пише Arkeonews.

Дослідники провели клінічні дослідження зубів вікінгів, використовуючи стандартні стоматологічні інструменти при яскравому освітленні. Також було проведено серію рентгенівських досліджень з використанням техніки, що застосовується в стоматології, коли пацієнт прикушує невелику квадратну пластину для отримання зображень ротової порожнини.

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Згідно з отриманими даними, 49% вікінгів мали хоча б одне ураження карієсом. У дорослих 13% зубів були уражені карієсом, переважно біля коренів, тоді як у дітей ця проблема не спостерігалася, повідомляє life.pravda.

Протягом життя дорослі втрачали в середньому 6% зубів, не враховуючи зуби мудрості.

Дослідники виявили, що карієс, зубні інфекції та зубний біль були поширеними серед вікінгів у Варнемі. Також було знайдено приклади різних методів догляду за зубами.

Вікінги і стоматологія: археологи виявили докази розвиненої медицини у середньовіччі (фото). Джерело: arkeonews.net

Існують численні свідчення того, що вікінги змінювали свої зуби: використовували зубочистки, підпилювали передні зуби та навіть лікували інфекції, зазначає стоматологиня та наукова співробітниця, а також авторка дослідження Кароліна Бертілссон.

Вчені також описують одну зі складних стоматологічних маніпуляцій: просвердлювання молярів (найбільших постійних зубів верхньої і нижньої щелепи) від коронки до пульпи. Ймовірно, це робилося для зменшення тиску та полегшення сильного зубного болю, викликаного інфекцією.

"Це не відповідає сучасним методам стоматологічного лікування, коли ми свердлимо інфіковані зуби. Вікінги, очевидно, мали певні знання про зуби, але ми не впевнені, чи виконували ці процедури самостійно, чи з чиєюсь допомогою", – каже Бертілссон.

Вікінги і стоматологія: археологи виявили докази розвиненої медицини у середньовіччі (фото). Джерело: arkeonews.net

Водночас підпиляні передні зуби, переважно у чоловіків, могли слугувати своєрідним "маркером ідентичності", додають вчені.

"Це дослідження надає нові відомості про стан ротової порожнини вікінгів і підкреслює важливість зубів у їхній культурі. Воно також свідчить про те, що стоматологія в епоху вікінгів, ймовірно, була більш розвиненою, ніж ми раніше думали", – підсумовує Бертілссон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що археологи у 4000-річному храмі Кіпру знайшли таємничий моноліт.

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