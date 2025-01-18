Вероятно, самая старая на планете: археологи обнаружили уникальную трехмерную карту во Франции

Археологи совершили невероятное открытие, найдя во французской пещере Сегоньоль-3 древнейшую трехмерную карту в мире, возраст которой оценивается примерно в 13 000 лет. При исследовании этого скального убежища, известного своими рисунками, ученые заметили, что часть пола пещеры была тщательно выгравирована.

Оказалось, что это изображение окружающего ландшафта, точно воспроизводящее реки, долины и другие природные объекты. Об этом пишет onlinelibrary.wiley.

"Это не просто карта в современном понимании этого слова, – объясняет один из исследователей. – Это скорее трехмерная модель, демонстрирующая взаимосвязи между разными частями ландшафта".

Это открытие доказывает, что люди палеолита обладали гораздо более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее. Они не только создавали впечатляющие художественные произведения, но и были способны к абстрактному мышлению и моделированию окружающего мира.

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"Наше исследование показывает, что изменения в гидравлическом поведении, внесенные людьми внутри и вокруг хранилища, также касаются моделирования природных водных потоков в ландшафте региона вокруг скального убежища. Это исключительные результаты, которые наглядно свидетельствуют об умственных способностях, воображении и инженерных навыках наших далеких предков", – отмечают ученые.

Это открытие бросает вызов обычным представлениям о возможностях древних людей и доказывает, что даже в глубокой древности люди имели сложные знания о своей среде и умели передавать эти знания следующим поколениям.

Напомним, ранее мы рассказывали, что заставило величайшую реку Земли изменить ход.

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