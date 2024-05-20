Ваша герань будет выбрасывать шикарные цветы: просто используйте шкурку из этого фрукта

Герань, или пеларгония, — прекрасное декоративное растение с яркими цветами, которое прекрасно подходит для террас и балконов. Ее неприхотливость делает ее любимицей многих цветоводов. Однако часто возникает проблема: герань не цветет.

Однако существует простой и доступный способ заставить герань цвести пышно – укоренить ее черенки в банановой кожуре. Этот метод не требует специальных знаний или дорогостоящих инструментов, а результат вы увидите уже через 3 месяца, пишет santeplusmag.

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Как укоренить герань черенками:

Срежьте черенки. Выберите здоровые стебли герани длиной 10-15 см с 3-4 листьями. Срез сделайте по диагонали острым ножом.

Подготовьте банановую кожуру. Нарежьте банан на кусочки толщиной 1,5-2 см. Снимите мякоть, оставив только кожуру.

Посадите черенки. Сделайте в банановой кожуре отверстия, чуть меньше диаметра черенков. Вставьте черенки в отверстия, слегка прижав.

Создайте минитеплицу. Накройте горшок с черенками пластиковой бутылкой, чтобы создать благоприятный микроклимат.

Обеспечьте уход. Поместите горшок в теплое, светлое место, избегая прямых солнечных лучей. Регулярно увлажняйте банан, не допуская его высыхания.

Пересадите герань. Когда на черенках появятся первые корешки (через 2-3 недели), пересадите их в отдельные горшки с рыхлой почвой.

При правильном уходе ваша герань начнет цвести уже через 3 месяца.

Эксперты также дали советы, как ухаживать за пеларгонией, чтобы она цвела.

Герань любит солнечное место. Летом ей может понадобиться защита от полуденного солнца.

Поливайте герань обильно, когда почва в горшке просохнет на ощупь. Не допускайте застоя воды.

Подкармливайте герань комплексным удобрением для цветущих растений 2-3 раза в месяц в течение вегетационного периода.

Регулярно обрезайте герань, чтобы стимулировать цветение и формировать красивую крону.

Удаляйте увядшие цветы и поврежденные листья.

Зимой герань можно держать в прохладном светлом месте, сократив полив и подкормку.

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