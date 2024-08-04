Варенье из кабачков и лимонов: идеально подходит к чаю зимой

Кабачки довольно универсальные овощи, из которых можно приготовить не только соленые или перченые блюда, но и настоящие сладости. Попробуйте приготовить ароматное варенье из кабачков и лимонов.

Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться сладким вкусом лета, даже холодной зимой. Рецептом варенья из кабачков и лимонов поделились авторы кулинарного блога "Мой Двор".

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Сочетание сладких кабачков и кислого лимона создает уникальный вкус, напоминающий тропические фрукты. С приготовлением такого варенья справится даже новичок на кухне.

Что вам понадобится:

Кабачки – 3 кг

Сахар – 3 кг

Лимон – 1 шт.

Пошаговая инструкция:

Подготовка кабачков: хорошо вымойте кабачки, очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Заливка сахаром: смешайте кабачки с сахаром в большой кастрюле и оставьте несколько часов, чтобы пустили сок. Варка: поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите 20 минут. Оставьте на ночь. Сироп: на следующий день варите сироп отдельно до загустения. Добавление лимона: нарежьте лимон кубиками и добавьте в сироп. Варить 1 минуту. Заключительный этап: добавьте кабачки в сироп, проварите еще 20 минут и разложите по стерилизованным банкам.

Для варенья лучше использовать молодые кабачки, у них более нежный вкус. Для более насыщенного аромата можно добавить к варенью другие фрукты или ягоды, например яблоки или груши.

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