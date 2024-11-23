В Турции обнаружили уникальный амулет убийцы демонов: археологи называют находку сенсационной

Уникальный христианский артефакт обнаружен во время археологических раскопок в Турции. Бронзовый кулон пятого столетия с неожиданным изображением стал настоящей находкой для ученых.

Артефакт, найденный в древнем городе Адрианополь, имеет исключительное значение для понимания религиозной культуры того периода. На кулоне изображен царь Соломон верхом на коне, который поражает копьем дьявола. Это первый подобный артефакт, обнаруженный на территории Анатолии. Об этом пишет Live Science.

Особенностью находки являются надписи на древнегреческом языке на обеих сторонах. Одна сторона провозглашает победу добра над злом, а другая contains имена четырех ангелов: Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила.

Archaeological исследования показали, что кулон имел статус амулета, который, по верованиям того времени, должен защищать владельца от опасности. Ученые считают его символом религиозной и военной мощи.

Ведущий исследователь Эрсин Челикбаш подчеркивает особую ценность артефакта. Соломон, важный образ в трех мировых религиях, представлен не только как правитель, но и как пророк и полководец.

Место находки – Адрианополь, древнее поселение в Пафлагонии, имеет особое значение. Археологи предполагают, что здесь базировалось кавалерийское подразделение, и кулон может быть связан с военной деятельностью.

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Датирование артефакта пятым веком совпадает с периодом, когда город входил в состав Византийской империи. Ранее подобный кулон был найден только в Иерусалиме, что указывает на важность Адрианополя как религиозного центра.

Сейчас уникальный кулон хранится в лаборатории и ожидает передачи в музейную экспозицию. Эта находка добавляет новые штрихи к пониманию религиозной культуры и символики древних цивилизаций.

Ученые подчеркивают: артефакт демонстрирует сложность и многогранность религиозных представлений в раннехристианский период, увязывая библейские сюжеты с местными культурными традициями.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.