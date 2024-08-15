В Турции археологи нашли клад золотых монет, которым более 2000 лет (фото)

Археологи совершили сенсационное открытие на западе Турции. Во время раскопок древнегреческого города Ноцион был обнаружен сокровищницей с золотыми монетами, датируемыми V веком до нашей эры. Эта находка позволит исследователям глубже погрузиться в историю того времени и раскрыть тайны жизни людей, населявших эти земли.

Укрытие было обнаружено под полом древнего дома. Ученые предполагают, что монеты были специально спрятаны, возможно, для хранения в сложные времена. Золотые монеты, известные как дарики, были распространённой валютой Персидской империи и были эквивалентом современной месячной зарплаты солдата-наемника, пишет CNN.

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Этот клад особенно ценен для исследователей, поскольку он был найден во время контролируемых археологических раскопок. Это позволяет ученым более точно определить дату изготовления монет и увязать их с историческими событиями того времени.

Кроме золотых монет, археологи обнаружили фрагменты керамики и другие артефакты, рассказывающие историю города Ноцион. Этот город являлся важным торговым центром и играл значительную роль в политической жизни региона.

На монетах изображена фигура стрелка, стоящего на коленях. Источник: Notion Archaeological Project, Мичиганская На монетах изображена фигура стрелка, стоящего на коленях. Источник: Notion Archaeological Project, Мичиганская

На монетах изображена фигура стрелка, стоящего на коленях. Источник: Notion Archaeological Project, Мичиганская На монетах изображена фигура стрелка, стоящего на коленях. Источник: Notion Archaeological Project, Мичиганская

Почему владелец клада так и не вернулся за своим золотом, остается загадкой. Ученые выдвигают несколько гипотез, связанных с политическими потрясениями того времени и конфликтами между греческими городами-государствами и Персидской империей.

Ранее ученым удалось воспроизвести духи одного из известнейших римских императоров.

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