В тренде - удобство и практичность: какие шорты будут в моде летом - 2024

Лето уже на пороге, а это значит, что пора обновить свой гардероб. Одним из самых актуальных трендов этого сезона станут шорты. Их разнообразие поражает, ведь модницы могут выбирать из классических бермудов, практичных джинсовых, необычных боксерских, стильных баскетбольных, оригинальных плавательных и элегантных скартов. Об этом пишет Радиотрек.

Бермуды:

Универсальность: подходит как для пляжа, так и для офиса (с костюмной или льняной тканью, рубашкой и жакетом).

подходит как для пляжа, так и для офиса (с костюмной или льняной тканью, рубашкой и жакетом). Комфорт: свободный крой не сковывает движения.

свободный крой не сковывает движения. Стиль: разнообразие фасонов и материалов позволяет подчеркнуть индивидуальность.

Совет: выбирайте бермуды с высокой талией, чтобы зрительно удлинить ноги.

Джинсовые шорты:

Классика: никогда не выходят из моды.

никогда не выходят из моды. Практичность: подходят к любому образу.

подходят к любому образу. Универсальность: можно сочетать с разным верхом.

Совет: добавьте к джинсовым шортам актуальный верх, чтобы образ был современным.

Боксерские шорты:

Неожиданно: выходят за пределы домашней одежды.

выходят за пределы домашней одежды. Смело: заимствуйте из мужского гардероба.

заимствуйте из мужского гардероба. Стильно: сочетайте с рубашкой, бюстье и жакетом.

Совет: не бойтесь экспериментировать с аксессуарами для создания неповторимого образа.

Баскетбольные шорты:

Удобно: практичный и комфортный вариант.

практичный и комфортный вариант. Стильно: интересно смотрятся с рубашкой, бюстье и жакетом.

интересно смотрятся с рубашкой, бюстье и жакетом. Необычно: подчеркнут вашу индивидуальность.

Совет: выбирайте баскетбольные шорты с яркими акцентами, чтобы придать образу динамичности.

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Плавательные шорты:

Переосмысление: не только для пляжа, но и для повседневной жизни.

не только для пляжа, но и для повседневной жизни. Стильно: совмещайте с ярким трикотажем.

совмещайте с ярким трикотажем. Смело: подчеркните свою уверенность.

Совет: выбирайте плавательные шорты с интересным принтом, чтобы сделать образ более оригинальным.

Скорт:

Элегантно: сочетание юбки и коротких шорт.

сочетание юбки и коротких шорт. Модно: теннисный стиль в тренде.

теннисный стиль в тренде. Женственно: подчеркнет вашу фигуру.

Совет: выбирайте скóрт из легких тканей, чтобы образ был летним и легким.

Помните: мода – это не о жестких правилах, а о самовыражении! Выбирайте шорты, которые вам нравятся, и чувствуйте себя уверенно!

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