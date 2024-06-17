В течение недели по Земле ударит магнитная буря оранжевого уровня: опасные даты

В воскресенье, 16 июня, магнитная буря достигала красного уровня опасности. Однако по прогнозу уже с понедельника геомагнитный шторм стихнет до трех баллов.

По данным Meteoagent, 17 июня сила магнитных бурь снова вырастет до оранжевого уровня в четыре балла. До конца недели значительных колебаний геомагнитной активности не ожидается, однако график может измениться, ведь он формируется на основе наблюдений за ситуацией на Солнце.

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Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

В дни активных всплесков на Солнце у людей могут возникать головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, следует придерживаться некоторых простых правил:

ограничить употребление жирной, жареной, острой пищи;

потреблять больше сезонных фруктов и овощей, рыбу;

отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

чаще бывать на свежем воздухе;

больше ходить пешком.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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