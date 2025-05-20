В Таиланде обнаружили клад в возрасте 1300 лет: чем интересно (фото)

Во время археологических работ в Таиланде под статуей лежащего Будды, возраст которой оценивается примерно в 1300 лет, рабочие наткнулись на впечатляющий набор древних украшений из драгоценных металлов. Раскопки производились под 13-метровой статуей лежащего Будды, вырезанной из песчаника.

Этот памятник считается самым старым из подобных в стране. В ходе работ исследователи встретили керамический сосуд, внутри которого хранились 33 украшения, изготовленные из золота, серебра и бронзы — в частности, кольца, серьги и другие изделия. Об этом пишет Popular Mechanics.

После этого открытия археологи продолжили исследование и обнаружили еще несколько уникальных артефактов. Одним из них стало прямоугольное золотое письмо с рельефным изображением Будды в позе обучения. Его размер составляет примерно 8 на 12 сантиметров.

Другой артефакт — пластина из сплава свинца и олова, на которой изображена фигура стоящего Будды в арочном обрамлении. По бокам фигуры расположены двое слуг. Археологи предполагают, что один из них олицетворяет индуистского бога Брахму, тогда как второй из-за повреждения изображения остался неузнанным.

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Как пояснил директор Департамента изящных искусств Таиланда Пханомбутр Чантрахот, отверстие в верхнем углу пластины свидетельствует, что ее могли носить на веревке как амулет или украшение.

Третьим ценным объектом стал металлический стоп листов, заложенный глиной и цементом, найденный непосредственно позади головы Будды. Из-за повреждения ее точное назначение пока не определено, но археологи предполагают, что это мог быть ритуальный поднос.

Все найденные предметы переданы в Национальный музей Пхимаи, где их исследуют и вносят в соответствующие реестры. Это открытие стало важным вкладом в понимание религиозных и культурных традиций периода Двораты — эпохи, которая длилась с VI по XI век и считается ключевой для формирования древнего Таиланда.

Напомним, ранее мы рассказывали, что археологи раскрыли жуткие детали гибели семьи в Помпеях.

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