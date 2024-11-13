В стене маяка в Шотландии нашли послание в бутылке 132 года: что в нем было

Инженеры обнаружили бутылку с посланием, датированным 132 годами ранее, во время работ на маяке Корсволл, расположенном на юге Шотландии.

Сообщение, написанное пером и чернилами, датируется 4 сентября 1892 года и содержит имена инженеров, монтировавших новую систему освещения на 30-метровой башне, а также имена смотрителей маяка. По информации BBC, это первое подобное открытие в истории шотландских маяков.

20-сантиметровую бутылку, изготовленную из грубого стекла с пузырьками воздуха, обнаружил механик Росс Рассел, когда снимал панели в шкафу. Из-за удаленного расположения получить бутылку сразу было невозможно, но команде удалось вытащить ее с помощью подручных инструментов.

Инженеры дождались приезда смотрителя маяка Барри Миллера, чтобы открыть находку. "Я невероятно благодарен им за это", – отметил он. Бутылка имела выпуклое дно, из-за чего не могла стоять вертикально и, вероятно, раньше содержала масло. Пробка из пробки прилипла к стеклу, а удерживаемая проволока проржавела.

Доктор Миллер поделился, что во время открытия его руки дрожали: "Это было столь волнительно, будто встретил коллег из прошлого". Он добавил, что почерк авторов передавал особую связь с людьми.

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В тексте записки указано: "Станция светового и противотуманного сигнала Корсволла, 4 сентября 1892 года. Этот маяк был установлен инженерами Джеймсом Уэллсом, Джоном Вествудом Милрайтом, Джеймсом Броди, Дэвидом Скоттом, работниками компании James Milne & Son Engineers из Эдинбурга, с мая , а снова освещен 15 сентября 1892 года. Смотрителями того времени были Джон Уилсон и его помощники Джон Б. Хендерсон и Джон Локхарт. В списке также указана компания James Dove & Co Engineers, которая поставляла линзы и оборудование.

Рассел, нашедший бутылку вместе с Морганом Деннисоном и Нилом Армстронгом, прокомментировал: "Это было удивительное открытие, а сама записка просто потрясающая. Прикоснуться к ней через 132 года было увлекательным опытом".

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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