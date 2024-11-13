В стіні маяка у Шотландії знайшли послання у пляшці віком 132 роки: що в ньому було

Інженери виявили пляшку з посланням, датованим 132 роками тому, під час робіт на маяку Корсволл, розташованому на півдні Шотландії.

Повідомлення, написане пером і чорнилом, датується 4 вересня 1892 року та містить імена інженерів, які монтували нову систему освітлення на 30-метровій вежі, а також імена доглядачів маяка. За інформацією BBC, це перше подібне відкриття в історії шотландських маяків.

20-сантиметрову пляшку, виготовлену з грубого скла з бульбашками повітря, виявив механік Росс Рассел, коли знімав панелі в шафі. Через віддалене розташування дістати пляшку одразу було неможливо, але команді вдалося витягти її за допомогою підручних інструментів.

Інженери дочекалися приїзду доглядача маяка Баррі Міллера, щоб відкрити знахідку. "Я неймовірно вдячний їм за це", – зазначив він. Пляшка мала опукле дно, через що не могла стояти вертикально, і, ймовірно, раніше містила олію. Пробка з корка прилипла до скла, а дріт, що її утримував, заіржавів.

Доктор Міллер поділився, що під час відкриття його руки тремтіли: "Це було настільки хвилююче, ніби зустрів колег із минулого". Він додав, що почерк авторів передавав особливий зв’язок з тими людьми.

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У тексті записки зазначено: "Станція світлового і протитуманного сигналу Корсволла, 4 вересня 1892 року. Цей маяк був установлений інженерами Джеймсом Веллсом, Джоном Вествудом Мілрайтом, Джеймсом Броді, Девідом Скоттом, працівниками компанії James Milne & Son Engineers з Единбурга, з травня до вересня, а знову засвічений 15 вересня 1892 року. Доглядачами на той час були Джон Вілсон та його помічники Джон Б. Хендерсон і Джон Локхарт". У списку також зазначено компанію James Dove & Co Engineers, яка постачала лінзи та обладнання.

Рассел, який знайшов пляшку разом із Морганом Деннісоном і Нілом Армстронгом, прокоментував: "Це було дивовижне відкриття, а сама записка просто приголомшлива. Доторкнутися до неї через 132 роки було захопливим досвідом".

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