В старинном дворце в Корее нашли туалет 1300 лет (фото)

Археологи обнаружили в Корее остатки нескольких старинных туалетов со смывом в дворцовом комплексе, построенном 1300 лет назад. Однако один из них оказался особенным: принадлежал наследному принцу и был напрямую соединен с рекой.

Как пишет Live Science, о существовании дворца было известно и раньше, но новые раскопки открыли еще больше деталей, в частности систему туалетов со смывом. Археологиня Ким Ген Йоль из Корейской службы наследия объяснила, что эти туалеты не функционировали так, как современные. Вероятно, слуга вручную заливал в них воду, чтобы смыть отходы через специальный ливень. Вода несла их в специальную систему, которая опорожнялась в конце.

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Один из туалетов, найденных в самом здании дворца, напрямую сбрасывал отходы в реку, что свидетельствует о его особом статусе. Другие туалеты, расположенные за пределами дворца, содержали отходы внутри, подобно традиционным туалетам.

Найденный дворцовый комплекс называется Донгун, переводимый как "дворец наследного принца". Его построили в 674 году вместе с прудом Воджи. Археологи уже обнаружили на этом месте остатки 26 зданий, а также артефакты, среди которых посуда и украшенный орнаментом кирпич.

Хотя это первая такая находка в Корее, сами туалеты со смывом появились гораздо раньше. К примеру, в цивилизации долины Инда (территория современного Пакистана) еще в 2600-1900 годах до н.э. существовали города с развитой канализацией.

К сравнению, в Англии первые туалеты со смывом появились только в 1596 году, когда сэр Джон Гаррингтон разработал прототип для королевы Елизаветы I. Его устройство смывало отходы в выгребные ямы – ранний аналог современных туалетов.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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