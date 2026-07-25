В Словакии обнаружили римский лагерь с останками солдат (фото)

На юго-западе Словакии археологи обнаружили обширный римский военный лагерь, который, вероятно, использовался легионами императора Марка Аврелия во время Маркоманских войн в конце II века нашей эры. Особое внимание исследователей привлекли многочисленные поспешные захоронения военных, найденные во рвах, колодцах и неглубоких могилах.

Об этом пишет Live Science. Археологический комплекс площадью около 7,4 гектара расположен недалеко от города Шураны. Раскопки проводили специалисты компании MH Invest совместно с Институтом археологии Словацкой академии наук.

По словам директора Института археологии Матея Рутткая, исследователи получили редкую возможность почти полностью изучить римский полевой лагерь, что чрезвычайно непривычно для европейской археологии. "Мы исследуем место, которое, вероятно, прекратило существование сразу после военного конфликта между римлянами и германскими племенами", - отметил он.

Историки напоминают, что в 166–180 годах нашей эры Римская империя вела затяжные войны против германского племени маркоманов, проживавшего на территории современных Словакии и Чехии. Кампаниями управлял император Марк Аврелий, стремившийся обезопасить северные границы империи.

После смерти императора в 180 году его сын Коммод заключил мир с маркоманами, завершив многолетнее противостояние. Обнаруженный лагерь имел характерные оборонительные элементы: пять въездных ворот, укрепление, систему рвов и валов, типичную для римских легионерских укреплений.

Это только второй римский военный лагерь, найденный в западной части Словакии. Первый археологи открыли в 2024 году. По одной из версий, именно там Марк Аврелий мог работать над частью своих знаменитых размышлений.

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Самой большой неожиданностью для ученых стало большое количество человеческих останков. Скелеты и отдельные кости были обнаружены во рвах, колодцах и неглубоких могилах, что свидетельствует о поспешном захоронении.

По предварительным выводам археологов, большинство останков принадлежит именно римским воинам.

Вместе с ними найдены многочисленные предметы военного снаряжения, среди которых:

копья и наконечники стрел;

фрагменты шлемов;

элементы сегментированных и чешуйчатых доспехов;

легионерские фибулы;

римские монеты;

гвозди от военных сандалий калига.

Рентгеновское исследование комков почвы позволило выявить хорошо сохранившиеся гвозди от обуви легионеров. В настоящее время их изучают в лаборатории Института археологии. "Увидеть настоящую обувь римского солдата и даже определить ее размер - это настоящая археологическая удача", - отметил археолог Михал Чебен.

Необычный характер захоронений рождает немало вопросов. Исследователи стремятся выяснить, погибли ли солдаты в боях, стали жертвами болезней или других обстоятельств, а также почему их тела не были ограблены перед погребением. Ответы могут дать предстоящие антропологические, генетические и лабораторные исследования.

Из-за значительных масштабов достопримечательности и большого количества находок ее полное изучение продлится еще несколько лет. К работе планируется привлечь международных экспертов по радиоуглеродной датировке, изотопному анализу, исследованию почв и древней ДНК.

По словам Матея Рутткая, основные результаты исследования станут известны только в ближайшие годы.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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