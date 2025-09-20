В Шотландии нашли заброшенный королевский замок 700 лет.

Археологи предполагают, что "забытый" замок, найденный на Гебридских островах, мог быть резиденцией древних королей, властвовавших значительной частью западной Шотландии. По данным исследователей, крепость на двух небольших островках озера Финлагган на острове Айлей существовала более 700 лет назад и принадлежала королевской династии.

Среди ее потомков были вожди клана Макдональд – известные как лорды Островов. Именно они превратили Финлагган в политический и военный центр, откуда контролировали Гебриды, Аргайл и часть северо-западного Хайленда. Об этом пишет BBC.

В течение почти трех десятилетий археологи исследовали Финлагган, пытаясь выяснить его роль в государстве лордов Островов и более раннюю историю этого региона. Они нашли остатки замка XII–XIII веков, возведенного еще до прихода клана Макдональд к власти.

Сооружение имело массивную прямоугольную башню, подобную английским донжонам в замках Карлайла, Бамбурга или Ланкастера. Внутри размещались жилые покои, дворы, кухня, большой зал для банкетов и часовня с захоронениями. По словам ученых, такие башни были типичны для англо-французских королей и символизировали могущество и богатство.

Существует предположение, что крепость пришла в упадок из-за конструктивных проблем или разрушений, вызванных враждебными нападениями. На ее месте впоследствии построили дворец для лордов Островов, которые фактически действовали как монархи, приравнивая себя к шотландским и английским королям. Известно, что они совершали набеги на материковую Шотландию, в том числе атаковали замок Уркухарт на берегах Лох-Несса.

Доктор Дэвид Колдуэлл, руководитель археологической экспедиции, отметил, что работа над этим проектом стала важной частью его жизни с 1990-х годов. Он надеется, что подготовленный отчет не только раскрывает новые факты, но и станет основой дальнейших исследований.

Доктор Хелен Спенсер, представительница Общества антикваров Шотландии, подчеркнула, что главная миссия организации — сделать знания о прошлом доступными для более широкой аудитории.

