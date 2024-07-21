В пиковые часы свет будут отключать трем очередям одновременно: графики 'Укрэнерго' на 22 июля

В понедельник, 22 июля, в Украине графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. В пиковые часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

Речь идет о периоде с 18:00 до 23:00. Об этом сообщает УкрЭнерго.

"22 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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