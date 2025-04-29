В Перу обнаружили роскошную гробницу знатной женщины в возрасте 5000 лет: чем интересна

В Перу археологи обнаружили захоронение женщины из элитной прослойки общества, наряду с роскошным погребальным инвентарем, который включал декоративные изделия из клюва тукана и перьев ара. Женщина жила примерно между 3000 и 1800 годами до нашей эры. Ее хорошо сохранившиеся останки были найдены в руинах древнего города Асперо на западе Перу, всего в 700 метрах от побережья Тихого океана, о чем говорится в заявлении Министерства культуры Перу.

Особенностью захоронения является то, что тело было завернуто в различные материалы: хлопчатобумажные ткани, пучки растительного волокна, рогожи и сетки. Благодаря этому хорошо сохранились кожа, волосы и ногти женщины, являющиеся редкостью для данного региона, где обычно находят только костные остатки. Об этом пишет Live Science.

По оценкам ученых, к моменту смерти ей было от 20 до 35 лет. Она была похоронена вместе с вышитой перьями панелью, клювом тукана, украшенным зелеными и коричневыми бусинами, раковиной амазонской улитки, около 30 бататами и рыбацкой сеткой.

Личность женщины установить не удалось, однако археологи уверены, что она занимала высокое положение в обществе. Ее жизнь пришлась на период расцвета культуры Караль, известной своими крупными городами и храмовыми комплексами. Каральская цивилизация была первой, принесшей городскую жизнь в этот регион.

На время жизни женщины в Асперо уже существовало по меньшей мере 22 архитектурных комплекса, а его обитатели, вероятно, занимались рыболовством и торговлей.

Исследователи также отмечают, что женщины в цивилизации Караль могли иметь высокое социальное положение. Так, в 2016 году в Асперо было найдено другое женское захоронение с ценными предметами, среди которых были четыре броши в форме птиц и обезьян.

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Поскольку у цивилизации Караль не было письма, археологи не знают имен или титулов ее жителей и вынуждены восстанавливать картину их жизни исключительно за материальными остатками. Так же неизвестны и древние названия городов Караль и Асперо.

Сейчас идет анализ останков и похоронных принадлежностей, чтобы узнать больше о состоянии здоровья, образе жизни и причине смерти женщины. Раскопки в Асперо ведутся уже более 20 лет, и учёные ожидают новых открытий в будущем.

Напомним, ученые исследовали уникальные особенности Ока Гора.

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