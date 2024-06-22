В Новой Зеландии ученые нашли загадочного морского монстра, который существовал до эры динозавров

Ученые обнаружили окаменевшие останки морской рептилии в возрасте 246 миллионов лет, которые старше динозавров. Эта находка, представляющая собой позвонок полярного морского чудовища, известного как нотозавр, оказалась древнейшей среди подобных находок в Южном полушарии.

Эти данные опубликованы в журнале Current Biology.

Вид, существовавший в начале эры динозавров, принадлежит к группе зауроптеригиев, родственников плезиозавров, и имел длину около 7 метров, передвигаясь с помощью четырех веслоподобных конечностей.

Окаменелости впервые обнаружили в 1978 году у горы Харпер на Южном острове Новой Зеландии, месте, ранее не связанном с ранними миграциями морских рептилий. Эта находка позволяет более глубоко изучить историю распространения морских рептилий, показывая, что их миграции охватывали значительные расстояния от арктических до южных вод.

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Доктор Бенджамин Кир из Упсальского университета отмечает, что нотозавр, найденный в Новой Зеландии, значительно старше предыдущих находок зауроптеригиев в Южном полушарии, превосходя их возраст более чем на 40 миллионов лет. Он объясняет, что эти древние рептилии населяли прибрежные мелководные зоны, богатые морской жизнью в районе современного Южного полярного круга.

В Новой Зеландии ученые нашли загадочного морского монстра, который существовал до эры динозавров. Источник: Current Biology В Новой Зеландии ученые нашли загадочного морского монстра, который существовал до эры динозавров. Источник: Current Biology

Расположение Новой Зеландии в те времена как части южного побережья огромного суперокеана Панталасса свидетельствует о том, что древние полярные регионы могли служить миграционными коридорами для таких видов, аналогично современным крупным морским миграциям китов.

Эти открытия не только изменяют наше понимание ранней истории морских рептилий, но и подтверждают, что в регионах Южного полушария еще остается много неразгаданных тайн.

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