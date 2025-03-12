В Месопотамии обнаружили уникальную систему водных каналов под самым старым в мире городом

Ученые обнаружили давнюю оросительную систему, поставлявшую воду для сельскохозяйственных угодий из реки Евфрат еще до первого тысячелетия до нашей эры. Согласно новому исследованию, несколько тысячелетий назад жители древней Месопотамии построили разветвленную систему ирригационных каналов для полива полей. Эта сложная сеть обеспечивала плодородие земель в регионе, где сельское хозяйство всегда играло ключевую роль.

Археологи обнаружили эту древнюю инфраструктуру вблизи развалин города Эриду на территории современного Ирака. Ранее знания о земледелии в Месопотамии базировались преимущественно на клинописных текстах и косвенных свидетельствах. Теперь же удалось найти реальные остатки ирригационных сооружений, которые дают четкое представление о методах ведения сельского хозяйства с шести до начала первого тысячелетия до нашей эры. Об этом пишет Live Science.

Интересно, что эти каналы сохранились в отличном состоянии. Причиной тому стало то, что около 2000 лет назад русло Евфрата изменилось, и район вокруг Эрида был покинут. Отсутствие новых поселений и хозяйственной деятельности позволило сохранить древнюю систему в ее первоначальном виде.

Древнюю сеть удалось обнаружить с помощью спутниковых снимков, геологических карт и дронов. Исследователи нанесли на карту более 200 главных каналов, которые непосредственно подводили воду из Евфрата, а также более 4000 вторичных каналов, которые обеспечивали водоснабжение более 700 сельскохозяйственных участков. Некоторые из этих каналов достигали длины девяти километров и тянулись вдоль берегов реки.

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Специалисты отмечают, что такая большая оросительная сеть, скорее всего, не использовалась одновременно в полном объеме. Она расширялась и изменялась на протяжении нескольких веков в зависимости от потребностей жителей региона. Теперь исследователи намерены установить точный возраст отдельных каналов, чтобы лучше понять, как изменялись методы возделывания земли со временем.

Месопотамия – исторический регион, охватывающий части современных Ирака, Сирии, Турции, Ирана и Кувейта. Название происходит от греческого "земля между двумя реками", имея в виду Тигр и Евфрат. Люди начали селиться в этих местах около 8000 лет назад, а покинули их в начале первого тысячелетия до нашей эры. е.

Недалеко от этой зоны находился и Древний Вавилон — центр месопотамской цивилизации с 2000 по 540 год до н. э., а также город Эриду, основанный еще раньше, около 5400 г. до н. э., ближе к Персидскому заливу.

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