В Мексике нашли подземную структуру майя и скрытые пирамиды (фото)

Археологи, исследовавшие джунгли Мексики, нашли давно утраченные постройки, построенные цивилизацией майя. Среди этих открытий – величественные пирамиды, общественно-церемониальный центр и подземная структура, скрывавшаяся под площадкой для игры в мяч.

Недавние раскопки проводились Мексиканским национальным институтом антропологии и истории (INAH) в центре штата Кампече, известного своими древними развалинами майя. В этот раз исследования сосредоточились на малоизученном лесу в Биосферном заповеднике Балам-Ку, охватывающем около 140 квадратных километров, пишет IFLScience.

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Среди находок выделяется общественно-церемониальный центр и несколько построек, включая главную площадь с пирамидальной конструкцией. В другом месте было найдено здание высотой 13 метров, которое, вероятно, служило для проведения обрядов.

Исследователи также обнаружили площадку для игры в мяч, расположенную на конструкции, датируемой ранним классическим периодом (200-600 н.э.). На еще одном участке была найдена пирамида высотой 16 метров и различные артефакты, свидетельствующие о ее важности в позднем постклассическом периоде (1250-1524 гг. н.э.).

Снимок одного из населенных пунктов с дренажным тоннелем. Источник: INAH Снимок одного из населенных пунктов с дренажным тоннелем. Источник: INAH

Конструкция времен майя, расположенная под площадкой для игры в мяч. Источник: INAH Конструкция времен майя, расположенная под площадкой для игры в мяч. Источник: INAH

Технология LiDAR оказалась очень полезной в тропических регионах, позволяя обнаружить скрытые структуры, которые были затоплены густой растительностью. Эта технология помогает расширять наше понимание доколумбовых цивилизаций и их сложных поселений.

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