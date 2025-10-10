В Колизее обнаружили секретный тоннель: археологи объяснили, для чего был предназначен

Археологи обнаружили в Колизее Древнего Рима скрытый подземный тоннель, по их словам, служивший тайным путем для римских императоров. Именно из-за него они могли незаметно покидать арену после зрелищных боев. Исследователи установили, что этот проход появился между I и II веками нашей эры уже через несколько десятилетий после возведения Колизея.

Как сообщает DailyMail, сегодня тоннель открыт для туристов, которые теперь могут пройти по тому же маршруту, который когда-то был доступен только правителям империи.

Длина прохода сейчас составляет около 55 метров, хотя поначалу он был значительно больше. Часть древнейшего сооружения разрушили еще несколько веков назад при строительстве канализационных систем.

Тоннель вел непосредственно к императорской ложе на южной трибуне Колизея. Его маршрут проходил под трибунами и глубоко под землей, что позволяло правителю выходить из арены незаметно для зрителей. Историки также предполагают, что этим проходом император мог попадать в гладиаторный зал неподалеку от Ludus Magnus — главной школы подготовки бойцов.

Археологи присвоили туннелю имя правителя Коммода, который, возможно, воспользовался им лично. Коммод известен тем, что сам выходил на арену, участвуя в боях, чтобы продемонстрировать свою храбрость.

"Коммод не имел достаточного авторитета, чтобы чувствовать себя уверенно как император: он был слишком молод, без выдающихся военных заслуг и не славился ораторским талантом. Поэтому пытался компенсировать это показной демонстрацией мужества", – объяснил доктор Эндрю Силлетт с кафедры классических наук Оксфордского университета в комментарии DailyMail.

