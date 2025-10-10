У Колізеї виявили секретний тунель: археологи пояснили, для чого був призначений

Археологи виявили у Колізеї Стародавнього Риму прихований підземний тунель, який, за їхніми словами, слугував таємним шляхом для римських імператорів. Саме через нього вони могли непомітно залишати арену після видовищних боїв. Дослідники встановили, що цей прохід з’явився між I та II століттями нашої ери — вже через кілька десятиліть після зведення Колізею.

Як повідомляє DailyMail, сьогодні тунель відкритий для туристів, які тепер можуть пройти тим самим маршрутом, що колись був доступний лише правителям імперії.

Довжина проходу нині становить близько 55 метрів, хоча спочатку він був значно більшим. Частину стародавньої споруди зруйнували ще кілька століть тому під час будівництва каналізаційних систем.

Читайте також: Зникло та відродилось: вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море

Тунель вів безпосередньо до імператорської ложі на південній трибуні Колізею. Його маршрут пролягав під трибунами й глибоко під землею, що дозволяло правителю виходити з арени непомітно для глядачів. Історики також припускають, що цим проходом імператор міг потрапляти до залу гладіаторів неподалік від Ludus Magnus — головної школи підготовки бійців.

Археологи присвоїли тунелю ім’я імператора Коммода, який, ймовірно, користувався ним особисто. Коммод відомий тим, що сам виходив на арену, беручи участь у боях, аби продемонструвати свою хоробрість.

"Коммод не мав достатнього авторитету, щоб почуватися впевнено як імператор: він був надто молодим, без видатних військових заслуг і не славився ораторським талантом. Тому намагався компенсувати це показною демонстрацією мужності", — пояснив доктор Ендрю Сіллетт з кафедри класичних наук Оксфордського університету в коментарі DailyMail.

Раніше ми розповідали, що в Антарктиді виявили понад 80 нових озер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!