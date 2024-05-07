В какие дни лучше работать на огороде: посевной календарь на июль-2024

Июль – это не только самый жаркий месяц года, но и один из самых важных для дачников. Большинство культур уже взорваны, однако некоторые грядки еще можно засеять. Об этом пишет УНИАН.

Что можно посадить в июле?

Зелень и салаты: руккола, шпинат, укроп, петрушка, горчица, кресс-салат, щавель.

руккола, шпинат, укроп, петрушка, горчица, кресс-салат, щавель. Бобовые: фасоль, горох.

фасоль, горох. Корнеплоды: свекла, редис.

свекла, редис. Различные виды капусты: белокочанная, пекинская, цветная, брокколи.

белокочанная, пекинская, цветная, брокколи. Бахчевые культуры: арбуз, дыня, огурец.

Важно! Перед посевом семян рекомендуется ознакомиться с лунным посевным календарем на июль 2024 года. Он подскажет, какие дни благоприятны для работы на огороде, а какие – нет.

Основные работы на огороде в июле:

Полив: в жаркую погоду растения нуждаются в обильном поливе, особенно утром или вечером.

в жаркую погоду растения нуждаются в обильном поливе, особенно утром или вечером. Прополка: регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества из почвы.

регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества из почвы. Разрыхление почвы: это улучшит доступ воздуха и воды к корням растений.

это улучшит доступ воздуха и воды к корням растений. Подкормка: используйте минеральные и органические удобрения для стимуляции роста и плодоношения растений.

используйте минеральные и органические удобрения для стимуляции роста и плодоношения растений. Борьба с вредителями и болезнями: регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней и принимайте меры по их устранению.

регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней и принимайте меры по их устранению. Уборка: в июле начинают созревать ранние овощи и фрукты, поэтому не забудьте их вовремя собрать.

Месячный посевной календарь на июль 2024:

1-4 июля:

Благоприятные дни для посева корнеплодов, бахчевых и картофеля в теплице, а также салата, сельдерея, шпината в открытом грунте.

Посадка поздних цветов, сбор урожая ягод и фруктов, подвязывание винограда.

Не рекомендуется прищипывать, пикировать, пересаживать растения и рыхлить почву.

5-7 июля:

Дни новолуния. Растения становятся уязвимыми, поэтому лунный посевной календарь не рекомендует их беспокоить.

9-11 июля:

Благоприятные дни для сбора молодого картофеля, лука, моркови, зелени, редиса, горошка.

Собранные овощи будут долго сохраняться и хорошо сохранят вкус.

Удачно пройдет борьба с сорняками и вредителями.

Можно белить и обрезать деревья, вносить органические удобрения, делать прищепки и прививки, но не рекомендуется применять минеральные подкормки и ядохимикаты.

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12-13 июля:

Можно сажать ампельные и вьющиеся растения – горошек, виноград, ипомею, вьющуюся розу.

Для посадки других растений день не очень удачный.

Разрешены обрезки, пересадки и обильные поливы, однако не стоит замачивать семена и окучивать картофель.

14-15 июля:

Удачные даты для борьбы с мучнистой росой, тлей, улитками, колорадским жуком, антракнозом, ржавчиной растений.

Сбор для употребления и хранения урожая, обрезка кустарников и усов клубники.

14 числа можно посадить пряные травы.

Не рекомендуется прищипывать, прививать, пересаживать и делить корни растений.

16-19 июля:

Очень плодородные дни. Разрешено собирать урожай фруктов и наземных овощей, но не стоит выкапывать картофель, морковь и свеклу.

20-22 июля:

Неблагоприятное время для любых работ с растениями.

23-25 июля:

Пора собирать зерновые (пшеницу, овес, кукурузу, подсолнечник).

Удачный период для обработки растений от болезней, насекомых и грызунов.

Не рекомендуется обильно поливать растения и удобрять их органикой.

26-27 июля:

Можно сеять только быстрорастущие культуры – салаты, зелень, лук на перо, пряности.

Не рекомендуется обрезать растения, пересаживать их, наносить вред корням и стеблям (любые травмы в это время заживают долго).

Удачное время для сбора семян, луковиц и другого посадочного материала.

28-31 июля:

Можно сеять зелень, редис, тепличные овощи, озимые культуры, сидераты.

Пора собирать картофель, другие корнеплоды, фрукты, ягоды, орехи.

Благоприятный период для уничтожения сорняков.

Не рекомендуется пересаживать цветы, обильно поливать растения и перекапывать почву.

Напомним, мы уже писали, что лучше посадить на огороде после уборки картофеля.

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