В Израиле нашли древнюю печать 2700 лет: чем уникальна (фото)

Во время прокладки дороги на севере Израиля археологи наткнулись на небольшую каменную печать, созданную примерно 2700 лет назад. Находка открывает редкую возможность узнать об административной системе древнего Иудейского царства.

Артефакт светло-коричневого цвета обнаружили специалисты Israel Antiquities Authority при раскопках перед строительством транспортной развязки Эйн-Тут. Исследованием руководили археологи Амир Горзальчане и Джеральд Финклештейн. По их оценкам печать датируется концом VIII века до нашей эры. Об этом пишет Arkeonews.

Предмет тщательно отполирован и поделен на три декоративных зоны. Вероятно, его носили как подвеску. В верхней части изображены четыре гранаты — символ, который имел особое значение в Иудее и ассоциировался с царскими властями и храмовой традицией.

Под орнаментом содержится надпись на древнееврейском языке: "Принадлежит Махачу, сыну Амихая". Подобные печати использовались для скрепления документов или маркировки имущества. Они выполняли роль личной подписи и подтверждали статус владельца.

Текст расшифровали археолог Давид Амит вместе с исследовательницей Эстер Эшель из Bar-Ilan University. Ученые подчеркивают, что на антикварном рынке встречается немало подобных печатей без установленного происхождения. Этот экземпляр был найден в контролируемых археологических условиях, что обеспечивает четкий исторический контекст и значительно повышает его научную ценность.

Раскопки на участке принесли и другие важные открытия. Среди них — кувшинные ручки с царскими отпечатками и надписью "Принадлежит королю", а также упоминания о городах Хеврон и Зиф. В период Первого Храма эти населенные пункты были значительными административными центрами.

Интересен и географический аспект находок. Хотя отпечатки царских печатей довольно часто встречаются на территории Иудеи, их обнаружение в регионе, традиционно связываемом с Северным царством Израиля, считается нетипичным. Это может свидетельствовать о более широком политическом влиянии Иудеи в конце VIII века до нашей эры — периода, когда Левант переживал сложные изменения из-за борьбы за власть и давления великих империй.

