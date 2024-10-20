В Италии обнаружили богатую римскую деревню в возрасте 1800 лет

На Сицилии археологи обнаружили остатки римской виллы с поразительной мозаикой, датированной II-IV веками нашей эры. Эта находка является частью более крупного римского поселения площадью около 15 гектаров.

Исследование проводилось командой из Гёттингенского университета под руководством доктора Йоханнеса Бергеманна. Используя передовые геофизические методы, ученые смогли обнаружить "аномалии" в почве вблизи города Виццини, что привело к открытию остатков здания размером 30 на 13 метров. Об этом пишет Arkeonews.

Наиболее поразительной находкой стал мозаичный пол площадью почти 100 квадратных метров. Хотя часть фресок была повреждена из-за сельскохозяйственной деятельности, сохранившиеся элементы свидетельствуют о высоком уровне жизни жителей.

Дополнительные доказательства состоятельности местного населения включают остатки колонн, построенных из округленного кирпича и покрытых штукатуркой, напоминающих архитектуру Помпеев. Кроме того, были найдены фрагменты мраморных фонтанов и изысканная римская керамика Terra Sigillata.

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Археологи считают, что это поселение являлось важным центром междугородной торговли в Римской империи. Оно включало в себя большие сельские здания, виллы и сельскохозяйственные объекты.

По словам доктора Бергеманна, эта находка является важным свидетельством эпохи расцвета римских поселений во внутренних районах Сицилии, соединенных междугородними дорогами. Результаты исследований были представлены 16 октября в ратуше Виццини.

Напомним, ученые обнаружили в Австралии морское животное в возрасте 635 миллионов лет.

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