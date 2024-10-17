Вчені знайшли в Австралії морську тварину віком 635 мільйонів років

Австралійські палеонтологи зробили сенсаційне відкриття: в глибинах землі було знайдено викопні рештки невідомої науці істоти, яка жила на Землі понад 500 мільйонів років тому. Цей древній організм, названий Quaestio, що в перекладі з латині означає "питання", став справжньою загадкою для вчених.

Quaestio мав плоске, м'ясисте тіло з характерною формою, що нагадувала перевернутий знак запитання. Його розміри сягали близько 8 сантиметрів. Цей організм відноситься до едіакарської біоти – однієї з найдавніших відомих форм складного життя на Землі. Про це пише Interesting Engineering.

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Що робить Quaestio таким особливим?

Форма тіла Quaestio з її двосторонньою симетрією та асиметричним елементом є унікальною для того періоду. Це свідчить про досить високий рівень організації для істоти, яка жила понад півмільярда років тому. Вчені припускають, що Quaestio жив на дні океану, переміщуючись у пошуках їжі. Його тіло було ідеально пристосоване для такого способу життя. Відкриття Quaestio дозволяє вченим краще зрозуміти, як розвивалося життя на Землі та які були перші кроки еволюції складних організмів.

Дослідження Quaestio продовжуються. Вчені планують провести додаткові аналізи скам'янілостей, щоб отримати більш детальну інформацію про цю дивовижну істоту. Відкриття Quaestio є важливим кроком у розумінні еволюції життя на Землі і може привести до нових сенсаційних знахідок.

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