В Італії виявили заможне римське село віком 1800 років

На Сицилії археологи виявили залишки римської вілли з вражаючою мозаїкою, датованою II-IV століттями нашої ери. Ця знахідка є частиною більшого римського поселення площею близько 15 гектарів.

Дослідження проводилося командою з Геттінгенського університету під керівництвом доктора Йоганнеса Бергеманна. Використовуючи передові геофізичні методи, вчені змогли виявити "аномалії" у ґрунті поблизу міста Віцціні, що призвело до відкриття залишків будівлі розміром 30 на 13 метрів. Про це пише Arkeonews.

Найбільш вражаючою знахідкою стала мозаїчна підлога площею майже 100 квадратних метрів. Хоча частина фресок була пошкоджена через сільськогосподарську діяльність, збережені елементи свідчать про високий рівень життя мешканців.

Додаткові докази заможності місцевого населення включають залишки колон, побудованих з округленої цегли та покритих штукатуркою, які нагадують архітектуру Помпеїв. Крім того, були знайдені фрагменти мармурових фонтанів та вишукана римська кераміка Terra Sigillata.

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Археологи вважають, що це поселення було важливим центром міжміської торгівлі в Римській імперії. Воно включало великі сільські будівлі, вілли та сільськогосподарські об'єкти.

За словами доктора Бергеманна, ця знахідка є важливим свідченням епохи розквіту римських поселень у внутрішніх районах Сицилії, які були з'єднані міжміськими дорогами. Результати досліджень були представлені громадськості 16 жовтня в ратуші Віцціні.

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