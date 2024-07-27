В древнем подземном храме Турции нашли место, где собирались участники тайных ритуалов (фото)

Археологи совершили сенсационную находку в историческом замке Зерзеван на юго-востоке Турции. Во время раскопок был обнаружен подземный храм, посвященный древнеперскому богу Митре, а также территорию, где проходили тайные ритуалы его последователей.

Замок Зерзеван, расположенный на стратегическом пути между крупными городами древности, являлся важным военным объектом в римский период. Именно здесь, в глубине скалы, был построен таинственный храм Митры, где на протяжении веков проводились мистические обряды, сообщает Anatolian Archaeology.

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Митраизм, культ бога солнца Митры, был распространён среди римских легионеров, торговцев и аристократов. Эта религия отличалась таинственностью, а ее ритуалы проводились в подземных сооружениях, подобных обнаруженной в замке Зерзеван.

Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Источник: Aziz Aslan/AA Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Источник: Aziz Aslan/AA

Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Источник: Aziz Aslan/AA Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Источник: Aziz Aslan/AA

Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Источник: Aziz Aslan/AA Розкопки в Туреччині у храмі Мітри. Источник: Aziz Aslan/AA

Археологи также обнаружили помещение, где останавливались последователи Митры, приезжавшие сюда из разных уголков Римской империи для участия в тайных церемониях. Эта находка позволяет лучше понять быт и верование приверженцев митраизма.

"Это уникальное открытие", – отметил руководитель раскопок Айтач Кошкун. – "Храм Митры в Зерзеване является одним из последних известных святилищ этого культа в мире".

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