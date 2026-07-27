В Дании обнаружили клад викингов в возрасте 1000 лет: как выглядел (фото)

На севере Дании археологи обнаружили одно из величайших золотых сокровищ эпохи викингов, найденных в стране. Вблизи города Рольд были найдены шесть браслетов из чистого золота, возраст которых превышает тысячу лет.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Все началось со случайной находки местного жителя, который заметил два золотых кольца, выступавших из земли у лесной тропы недалеко от Рольда в регионе Химмерланд. Муж передал артефакты в археологический отдел Музеев Северной Ютландии, где специалисты сразу поняли, что имеют дело с чрезвычайно ценной находкой.

После этого археологи обследовали местность с помощью металлоискателей и обнаружили еще четыре золотых браслета. Все шесть украшений сохранились целиком, изготовлены из чистого золота и имеют общий вес 762,5 грамма. По словам представителей музея, это третья по величине находка золотых изделий времен викингов в истории Дании.

По оценкам исследователей, браслеты датируются примерно 900–1000 годами нашей эры – поздним периодом эпохи викингов. В это время Дания переживала важные политические изменения и постепенное объединение под властью короля Гаральда I Синезубого, более известного как Гаральд "Блютуз".

Именно этот правитель около 965 года увековечил свои достижения на знаменитом елинском камне, который считается одним из важнейших исторических памятников Дании. Археологи отмечают, что подобные браслеты были распространены в Скандинавии, однако преимущественно изготавливались из серебра. Золотые украшения встречались гораздо реже и принадлежали только самым влиятельным представителям общества.

"В эпоху викингов золото находилось в руках высшей знати, поэтому подобные находки чрезвычайно редки", — объяснил руководитель отдела культурного наследия Музеев Северной Ютландии Торбен Сарау. Все шесть украшений имеют разный дизайн и демонстрируют высокий уровень ювелирного мастерства того времени.

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Три браслета созданы путем скручивания двух золотых стержней. Один из них дополнительно украшен тонкой золотой проволокой, а ее концы завершаются шарообразными элементами. Другие изделия изготовлены из цельных золотых стержней или проволоки и имеют характерные плотно закрученные концы, известные среди археологов как "беговые узлы". Один из браслетов особенно отличается декоративными плоскими концами с зигзагообразными и треугольными орнаментами.

Точную причину, по которой золотые украшения были зарыты, установить пока невозможно. По мнению исследователей, клад могли скрыть для сохранения ценностей в неспокойный период или использовать как часть ритуального обряда.

По словам Торбена Сарау, подобные комплексы украшений часто свидетельствуют об умышленном сокрытии и дают уникальную возможность лучше понять социальную структуру, традиции и быт викингов более тысячи лет назад.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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