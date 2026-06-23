В Бразилии нашли идеально сохранившееся крыло динозавра (фото)

В северо-восточной Бразилии обнаружили редчайшую находку — кость крыла птерозавра в возрасте около 113 миллионов лет, сохранившую не только свою структуру, но и следы древнего организма. Об этом говорится в исследовании, на которое ссылается Университет Кертина.

Ученые отмечают, что это уникальный случай, когда за столь длительный период времени сохранились одновременно и анатомические, и молекулярные признаки. Об этом пишет iScience.

Птерозавры — это летающие рептилии, которые существовали рядом с динозаврами и стали одними из первых позвоночных, овладевших активным полетом. Некоторые виды достигали размаха крыльев до 12 метров, а их легкие полые кости помогали в полете, хотя и способствовали лучшей сохранности остатков при определенных условиях погребения. Особое внимание исследователей привлекло то, что кость сохранила объемную, трехмерную форму без деформаций, обычно возникающих под давлением пород. Это позволило подробно изучить ее первичную анатомическую структуру.

Еще более важным открытием стало обнаружение внутри окаменелости молекул стероидов. По словам ведущего автора исследования, профессора Клити Грайс, это фактически "капсула времени", содержащая не только морфологические, но и биохимические следы древней жизни. По мнению ученых, такие маркеры могут свидетельствовать о том, что птерозавр питался рыбой или кальмарами.

Обычно органические молекулы разрушаются задолго до того, как окаменелости достигают подобного возраста, поэтому их сохранение является исключительным. Исследователи предполагают, что условия погребения на морском дне существенно замедлили процессы распада и способствовали фиксации следов.

После гибели животное, вероятно, быстро оказалось на морском дне, где на его остатки повлияли микроорганизмы, в том числе сероокисляющие бактерии. Они изменили химическую среду вокруг кости, вызвав процесс минерализации, который постепенно "законсервировал" ее.

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По словам исследователей, именно эти микробные процессы, а не только отсутствие кислорода могли играть ключевую роль в сохранении остатков. В результате образовалась природная минеральная оболочка, сохранившая как форму, так и внутренние структуры кости на протяжении более 100 миллионов лет. Дополнительным фактором могли стать полые кости птерозавров, облегчавшие проникновение минерализованных жидкостей и способствовавшие сохранению внутренних деталей.

Исследования проводились учеными из Бразилии, Германии и США с применением современных методов геохимического анализа и визуализации в лабораториях Университета Кертина. Это позволило воспроизвести как физическое строение кости, так и ее сложную химическую историю. Ученые также отмечают, что подобные механизмы хранения могут быть более распространенными, чем считалось ранее, и подобные находки могут появляться в других регионах мира.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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