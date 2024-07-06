В Бангладеше нашли дикого кота-рыбалку, крякающего, как утка (видео)

Ученые, изучающие птичьи колонии в Бангладеш, совершили редкое и необычное открытие: кошки-рыбаки, обычно охотящиеся в воде, также охотятся на деревьях. Это первый раз, когда было зафиксировано, как эти животные охотятся таким образом.

Кошки-рыбаки (Prionailurus viverrinus) – это дикие кошки среднего размера, которые встречаются в Южной и Юго-Восточной Азии. Они известны своими навыками рыбалки, откуда и происходит их название. Однако исследователи, использовавшие камеры для изучения птичьих гнезд, обнаружили, что эти кошки также лазают по деревьям в поиске добычи, пишет IFLScience.

Вас также заинтересует: Имеет человеческие зубы и Глаз Саурона: в Амазонке нашли новую рыбу, похожую на пиранью (фото)

Камеры зафиксировали, как кошки-рыбаки поднимаются на деревья до 8 метров в высоту, чтобы охотиться на птенцов. Их гибкие тела и острые когти позволяют им легко передвигаться по веткам.

Исследователи считают, что кошки-рыбаки могут лазать по деревьям, чтобы добывать пищу, когда в реках становится мало рыбы.

Это открытие бросает новый свет на поведение кошек-рыбаков и подчеркивает их адаптивность.

Ранее учёные обнаружили уникальную способность слонов, зовущих друг друга по имени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!