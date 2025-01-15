В Антарктиде обнаружили удивительную симметричную 'пирамиду', которая породила множество теорий заговора (фото)

Среди ледовых просторов и величественных гор Антарктиды находится вершина, которая поражает своей формой идеальной пирамиды. Ее четыре ровные грани стали причиной многочисленных теорий заговора и вызвали значительный интерес.

Однако ученые уверяют, что эта "пирамида", имеющая высоту 1265 метров, образовалась в результате естественных процессов. Об этом пишет livescience.

Исследователи отмечают, что пирамидальная форма вершины возникла из-за многолетней эрозии, которая длилась миллионы лет. Главную роль в этом процессе сыграла эрозия из-за замерзания и таяния: вода проникала в трещины скал, замерзала, расширялась и постепенно разрушала структуру горы.

Читайте также: В Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты (фото)

Гора в форме пирамиды в Антарктиде. Источник: Google Maps Гора в форме пирамиды в Антарктиде. Источник: Google Maps

Ученые относятся со скепсисом к предположениям об искусственном происхождении антарктической "пирамиды". "Это обычная гора, которая напоминает пирамиду", – объясняет Эрик Ригно, профессор науки о Земле, – "Формы пирамид не являются невозможными, но они редко имеют четыре такие грани".

Несмотря на свой удивительный вид, эта "пирамида" является естественным образованием, а не результатом деятельности древних цивилизаций или пришельцев. Она является очередным доказательством того, как природа способна создавать уникальные структуры, вызывающие у людей удивление.

Напомним, ранее в Антарктиде нашли янтарь возрастом 90 миллионов лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!