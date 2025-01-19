В Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты (фото)

На строительной площадке атомной электростанции в Англии археологи наткнулись на клад из 321 серебряной монеты. Находка была завернута в ткань и помещена в свинцовый мешочек, сохранившийся почти нетронутым.

Монеты датируются 1036-1044 годами, периодом раннего правления англосаксонского короля Эдуарда Исповедника. Это было неспокойное время, когда король проводил конфискации имущества и изгонял утративших его благосклонность представителей элиты, отмечает Livescience.

Часть монет была изготовлена в деревенских монетных дворах, что делает их особенно редкими. По словам Александера Блисса, эксперта по монетам из Oxford Cotswold Archaeology, 321 монета составляла значительное состояние для того времени — ее хватило бы, чтобы приобрести примерно 16 коров.

Блисс предположил, что владелец клада мог опасаться изменений политического режима или социальной нестабильности, поэтому решил скрыть свои богатства.

Археологи отмечают, что найденные монетные сокровища из этого периода (1042-1044 годы) очень редки. Новооткрытое сокровище уникально тем, что оно сохранилось в первоначальном виде — вместе с тканевым мешочком и свинцовой оберткой.

Во многих других случаях такие мешочки часто повреждались сельскохозяйственной деятельностью или разрушались при некорректных раскопках.

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"Сохранение мешочка имеет огромное значение, поскольку это часть общей композиции клада. Важно также было понять, использовали ли свинец случайно или целенаправленно для защиты", — пояснил Блисс.

Лабораторный анализ показал, что свинцовый мешочек был изготовлен из сложенного листа, что подчеркивает осторожность владельца при сокрытии богатства.

Вероятно, владелец монет был человеком среднего достатка, который имел местное влияние. Он мог опасаться последствий политических перемен после коронации Эдуарда Исповедника и решил обезопасить свои средства.

"Мы были поражены, когда раскопали это сокровище. Он предоставляет бесценную информацию о том периоде истории", - поделился Эндрю Пегг, археолог из Oxford Cotswold Archaeology.

Ранее мы рассказывали, что в Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты.

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