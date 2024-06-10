В Канаде самолет с 400 пассажирами на борту вспыхнул во время взлета (видео)

В аэропорту Торонто, Канада, произошло чрезвычайное происшествие: во время взлета загорелся самолет Boeing-777, на борту которого находилось около 400 пассажиров. Этот инцидент произошел с воздушным судном, принадлежащим компании Air Canada.

Об этом информирует Inews со ссылкой на местную телерадиокомпанию CP24. Известно, что никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.

В сети появилось видео, на котором зафиксирована экстренная ситуация. На записях четко видно, что сразу после взлета двигатель воздушного судна начал искрить, а через мгновение из него начали вырываться языки пламени, что привело к охвату огнем задней части воздушного судна.

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Сообщается, что самолет, выполнявший рейс AC872 во Францию и перевозивший примерно 400 человек, был вынужден немедленно вернуться в международный аэропорт Пирсон в Торонто из-за этого инцидента. Борт с 389 пассажирами на борту сделал разворот и успешно приземлился.

Из представительства авиалиний поступила информация о том, что все пассажиры остались невредимыми.

"Пассажиры были пересажены на другой самолет позже тем же вечером. На борту самолета Boeing-777 находилось 389 пассажиров и 13 членов экипажа...Наши пилоты - высококвалифицированные специалисты, которые хорошо обучены безопасно управлять такими инцидентами. И в этом случае ситуация была быстро стабилизирована, в соответствии с нашими стандартными процедурами – и самолет совершил нормальную посадку", – говорится в заявлении авиаперевозчика.

Напомним, ранее в российском Иваново над Северным аэродромом загорелся и упал самолет Ил-76.

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