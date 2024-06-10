У Канаді літак із 400 пасажирами на борту спалахнув під час злету (відео)

В аеропорту Торонто, Канада, сталася надзвичайна подія: під час зльоту спалахнув літак Boeing-777, на борту якого перебувало близько 400 пасажирів. Цей інцидент трапився з повітряним судном, що належить компанії Air Canada.

Про це інформує Inews із посиланням на місцеву телерадіокомпанію CP24. Відомо, що ніхто з пасажирів, на щастя, не постраждав.

В мережі з’явилося відео, на якому зафіксована екстрена ситуація. На записах чітко видно, що відразу після злету двигун повітряного судна почав іскри, а за мить з нього почали вириватися язики полум’я, що призвело до охоплення вогнем задньої частини повітряного судна.

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Повідомляється, що літак, який виконував рейс AC872 у Францію та перевозив приблизно 400 осіб, був вимушений негайно повернутися до міжнародного аеропорту Пірсон в Торонто через цей інцидент. Борт з 389 пасажирами на борту зробив розворот та успішно приземлився.

З представництва авіаліній надійшла інформація про те, що всі пасажири залишилися неушкодженими.

"Пасажири були пересаджені на інший літак пізніше того ж вечора. На борту літака Boeing-777 перебувало 389 пасажирів і 13 членів екіпажу...Наші пілоти - висококваліфіковані фахівці, які добре навчені безпечно управляти такими інцидентами. І в цьому випадку ситуація була швидко стабілізована, відповідно до наших стандартними процедурами – і літак здійснив нормальну посадку", – йдеться у заяві авіаперевізника.

Нагадаємо, раніше у російському Іваново над Північним аеродромом загорівся та впав літак Іл-76.

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