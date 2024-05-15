Увеличивает эластичность сосудов и улучшает кровоток: какой напиток следует регулярно пить для здоровья

Гипертония – коварный враг, который подкрадывается незаметно, но может иметь серьезные последствия. К счастью, природа позаботилась о нас, подарив прекрасный дар – гранат.

Диетологи в один голос рекомендуют употреблять гранатовый сок людям, страдающим высоким давлением. Этот удивительный напиток обладает целым рядом полезных свойств, делающих его настоящим спасительным эликсиром для гипертоников. Об этом пишет Радиотрек.

Чем же так полезен гранатовый сок?

Нормализует давление: Уникальные вещества – пуникалогины, содержащиеся в цедре граната, расширяют артерии, делают их стенки более эластичными и улучшают кровоток, благодаря чему давление нормализуется.

Уникальные вещества – пуникалогины, содержащиеся в цедре граната, расширяют артерии, делают их стенки более эластичными и улучшают кровоток, благодаря чему давление нормализуется. Снижает холестерин: Гранатовый сок помогает выводить из организма "плохой" холестерин, являющийся одной из главных причин развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранатовый сок помогает выводить из организма "плохой" холестерин, являющийся одной из главных причин развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Богатый витаминами и минералами: Гранатовый сок – это настоящая сокровищница полезных веществ. Он содержит витамины С, Е, К, фолиевую кислоту, калий, магний и антиоксидантные каротиноиды, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и сосудов, а также борются со свободными радикалами.

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Как употреблять гранатовый сок?

Специалисты рекомендуют употреблять гранатовый сок ежедневно по 50–100 мл за 30 минут до еды.

Перед употреблением гранатового сока рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, ведь он может иметь некоторые противопоказания.

Гранатовый сок – это не только вкусный, но и очень полезный напиток, который может стать вашим верным союзником в борьбе с гипертонией.

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