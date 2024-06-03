Ультрахрустящие чипсы в духовке: это что-то новенькое
Да, это что-то новенькое
Сегодня мы делимся рецептом вкуснейших и полезных чипсов, которые отлично подойдут как для пикника, так и для просмотра футбольных матчей.
Да еще и готовятся легко: духовка, картофель, специи и пергамент.
Ингредиенты:
• Картофель - 450 г;
• Подсоленная вода для варки;
• Соль – 1 ч.л;
• Черный молотый перец – по вкусу;
• Копченая паприка – 1 ст.л;
• Оливковое масло – 1 ст.л;
• Мука – 1 ч.л;
• Сухой чеснок, ароматные травы и перец чили – по желанию.
Приготовление:
1. Очистить картофель, порезать кубиком и отварить в подсоленной воде. После чего превратить в пюре.
2. Добавить специи, соль, оливковое масло и хорошо перемешать.
3. Духовку разогреть до 160°.
4. Противень застелить пергаментом и выложить по 1 столовой ложке пюре порционно, как на видео. Сверху застелить еще одним листом пергамента и разровнять с помощью стакана или скалки.
5. Выпекать в течение 20-30 мин, пока края не подрумянятся и не отстанут от пергамента.
PS: Готовые чипсы могут немного надуться посередине и быть немного мягкими, но когда остынут, то станут хрустящими.