Украинцы стали чаще покупать авто с пробегом из США: топ 5 моделей

Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США. В апреле 2024 года каждое пятое зарегистрированное в Украине подержанное авто было привезено из США.

Это свидетельствует о том, что спрос на такие машины значительно вырос. Согласно данным "Укравтопром", в апреле было зарегистрировано почти 3,7 тысячи подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от общего количества впервые зарегистрированных подержанных автомобилей за месяц.

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По сравнению с апрелем 2023 года спрос на американские автомобили с пробегом вырос вдвое.

Следует отметить, что тенденция к росту спроса на подержанные автомобили из США наблюдается уже с начала 2024 года.

В первом квартале украинский автопарк пополнился 9,9 тысяч легковушек из США, что на 90% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наиболее популярными типами двигателей среди подержанных авто из США являются:

Бензиновые (47%)

Электрокары (34%)

Гибриды (7%)

Авто с ГБО (7%)

Дизельные (5%)

Средний возраст подержанных автомобилей из США, привезенных в Украину в апреле, составлял 6 лет.

Пять самых популярных моделей подержанных автомобилей из США в апреле 2024 года:

Tesla Model 3 (408 шт.) Tesla Model Y (313 шт.) Ford Escape (246 шт.) Jeep Cherokee (232 шт.) Volkswagen Passat (210 шт.)

Самыми популярными марками в первом квартале были Tesla, Volkswagen и Ford.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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