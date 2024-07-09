Украинцы начали выбирать самые бюджетные модели: топ-10 самых популярных авто с пробегом

В новом отчете о продажах подержанных автомобилей в Украине за июнь 2024 года виден ощутимый переход покупателей к более доступным моделям. Автомобили с пробегом значительно популярнее, чем новые машины.

Такие машины представляют собой наиболее доступные предложения на рынке. По данным Укравтопрома, наиболее популярной моделью среди подержанных автомобилей в июне стал Volkswagen Golf – украинцы зарегистрировали почти 1000 таких немецких авто в течение месяца.

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ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Украине за июнь 2024 года:

Volkswagen Golf – 989 шт.; Renault Megane – 691 шт.; Skoda Octavia – 598 шт.; Volkswagen Tiguan – 541 шт.; Volkswagen Passat – 500 шт.; Nissan Rogue – 470 шт.; Audi Q5 – 442 шт.; Tesla Model 3 – 419 шт.; Nissan Leaf – 410 шт.; Tesla Model Y – 367 шт.

В июне текущего года в Украине было зарегистрировано 18,6 тысячи подержанных автомобилей, что втрое превысило количество зарегистрированных новых машин.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей за июнь.

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