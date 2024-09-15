Уикенд в Коломыи. На что посмотреть и, что попробовать

Попадая в город Коломыя, погружаешься в украинскую культуру, юмор, традиции и колоритную атмосферу. Имея богатую историю, город бережет ее в архитектурных памятниках, тематических музеях и интересных достопримечательностях. Вдохнуть чистого карпатского воздуха, насладиться блюдами Западной Украины и насладиться горными видами – повод посетить Коломыю в ближайшие выходные. UaPortal расскажет обо всем от стоимости билетов на поезд до лучших мест для остановки в Коломне, чтобы ваш отдых был насыщен и полон приятных впечатлений.

Как добраться до Коломыи и сколько это стоит

Город Коломыя расположен на Западе Украины между Ивано–Франковском и Черновцами. Добраться до города можно поездами, автобусами и личным транспортом. Львов, Ивано-Франковск и Черновцы служат удобным ориентиром и стартом. Однако некоторые крупные города имеют прямое сообщение с Коломыей.

Из столицы можно добраться удобным поездом 007К Киев–Пас – Черновцы (отправление 20:13 прибытие 6:49) :

Плацкарт в Коломыю – 493 грн;

Люкс – 2208 грн.

Из города Днепр поезд 216П Запорожье – Черновцы (отправление 15:06, прибытие 9:10):

Плацкарты – 319 грн.

Несколько поездов курсируют через Львов, который можно сделать точкой отправления :

130К Кременчуг – Черновцы – плацкарт 193 грн, купе 401 грн;

1490 Полтава – Черновцы – плацкарт 193 грн, купе 283 грн;

8650 Рава-Русская – Коломыя – второй класс 182 грн, первый класс 251 грн.

Автобусные маршруты из Ивано-Франковска курсируют каждые 10 минут и стоят от 100 до 150 грн.

Что посмотреть в Коломые

Прогулку по Коломые стоит растянуть на несколько дней, чтобы получить наслаждение и не бежать от одной локации к другой. Аттракции, которые нельзя пропустить в Коломне, включают:

1. Музей писанки. Вы увидите более 6 тыс. экспонатов, узнаете в чем разница между пасхальной писанкой и царапанкой, нафотографируетесь вволю и сможете овладеть древним украинским ремеслом.

Более шести тысяч расписанных экспонатов из разных уголков Украины. Источник: https://karpatium.com.ua/ Более шести тысяч расписанных экспонатов из разных уголков Украины. Источник: https://karpatium.com.ua/

2. Рынок вышиванок. Место, где живут традиции и властвует украинский колорит. Расшитые вручную рубашки, платья и юбки можно купить даже ночью, ведь Коломыйский рынок начинает свою работу в 2 часа ночи. Коломыйские вышитые сорочки ценны своим качеством, осведомленностью мастериц в традиционных узорах и привлекательными ценами.

Ручные работы осведомленных мастеров Коломыи. Источник: https://kl.informator.ua/ Ручные работы осведомленных мастеров Коломыи. Источник: https://kl.informator.ua/

3. Благовещенская (Спасская) церковь. Сакральная архитектурная достопримечательность возведена без гвоздя. Ценители истории и древности посещают храм, чтобы прикоснуться к росписям и услышать легенды, которым исполнилось уже более 400 лет.

Почти полувековая история в Коломые. Источник: https://www.facebook.com/Приход Благовещения Пречистой Девы Марии г. Коломыя Почти полувековая история в Коломые. Источник: https://www.facebook.com/Приход Благовещения Пречистой Девы Марии г. Коломыя

4. Городские площади и Ратуша. Обычно с площади Рынок начинается прогулка по Коломые. Окружающие здания также уже отчислили свою 400-летнюю отметку и каждый сохраняет свою неповторимую историю. Местные магазины, аптеки, сувенирные лавки сохраняют и поддерживают магическую атмосферу и архитектурные особенности. Площадь Шевченко на 200 лет моложе, имеет свои как исторические, так и современные прелести. Светомузыкальный фонтан развлекает детей и дарит часы релакса взрослым.

Атмосферите исторические места Коломыи подарит особо вдохновенное настроение. Источник: https://karpatium.com.ua/ Атмосферите исторические места Коломыи подарит особо вдохновенное настроение. Источник: https://karpatium.com.ua/

5. Городской парк культуры имени Кирилла Трилевского. Осень одевает парк в свои мистические одеяния и прогулка становится особенно магической. Познакомьтесь с Котиком–Гудзиком и памятниками Адаму Мицкевичу и Кириллу Трилевскому. На территории парка растет дерево, которому исполнилось более 100 лет. Гинкго двухлопастное было завезено в Украину из далекой Японии и отлично прижилось в Коломые.

Развлечения для детей и взрослых в Коломые. Источник: https://kolomyia.org/ Развлечения для детей и взрослых в Коломые. Источник: https://kolomyia.org/

6. Костел Девы Марии (церковь Святого Иосифа). История этого храма полна трагедий и ужасающих событий. Чудом памятник сохранился до наших дней и вернул себе духовную атмосферу.

Где вкусно пообедать в Коломые

Коломыя приятно удивит вас своей гастрономической сценой и домашней атмосферой. Источник: https://dyvys.info/ Коломыя приятно удивит вас своей гастрономической сценой и домашней атмосферой. Источник: https://dyvys.info/

Современная гастрономическая сцена Коломыи может познакомить вас с кухнями разных стран мира. Украинские, итальянские, японские и даже паназиатские блюда могут создать настоящий гастрономический тур по Коломые. Наш ТОП 5 вкусных и атмосферных заведений Коломыи уже готов и представлен "к вашему столу".

Колыба "Трембита" – это место, пронизанное украинской атмосферой и ароматами традиционных украинских блюд. Летняя терраса и беседки стали отличным дополнением и возможностью в теплое время питаться еще и свежим воздухом. Если вы ищете где поесть деруны, блюда в глиняных горшках, домашнюю выпечку и блюда, которые готовятся на дровах и угле - вам в хижину "Трембита". Замок Златы. Европейская и итальянская кухня, уютная атмосфера и множество возможностей для празднования особой даты. Кофейня Кавуся. Если ваше утро должно начинаться с кофе, то только здесь. Кофейные ароматы добавляют ароматы домашней выпечки и полезных завтраков. Кафе Том-ям. Паназиатская кухня, которая познакомит с другой культурой и обогатит ваши гастрономические предпочтения. Pronto Pizza & SushiPro. Любители суши и роллов должны посетить это атмосферное заведение с большим выбором в меню. В ресторане работает доставка, поэтому вы можете заказать блюда гуляя по парку или не вылезая из кровати уютной гостиницы.

Что привезти на память из Коломыи

Сувенирный рынок и музей Писанки имеют вам много предложений подарков. Источник: https://www.photoukraine.com Сувенирный рынок и музей Писанки имеют вам много предложений подарков. Источник: https://www.photoukraine.com

Приехать из Коломыи с пустыми руками и пустым чемоданом просто невозможно. Вы можете гулять по сувенирным лавкам и крафтовым магазинам, а можете посетить творческие мастерские и привезти сувенир, который сделали своими руками. Самые популярные сувениры из Коломыи:

вышиванки;

украинские венчики;

магниты и ручной работы;

посуда с разнообразной этнической отделкой;

крафтовые изделия: творог, вино, комбуча;

куклы мотанки, которые можно сделать собственноручно в мастерской по адресу ул. Гетманская, 14а;

подарки из творческой мастерской по ул. Коновальца, 5.

Где остановиться в Коломне

Отель Писанка в Коломне расположен рядом с одноименным музеем. Источник: https://hotels24.ua/ Отель Писанка в Коломне расположен рядом с одноименным музеем. Источник: https://hotels24.ua/

Коломыя может предложить множество вариантов для остановки. Выбирая между хостелами и роскошными отелями с бассейнами и СПА, учитывайте свой бюджет и цели на отдых. Если вы путешествуете с детьми апартаменты станут лучшим вариантом, если вы сами и планируете гулять по городу вволю, можете располагаться в комфортных хостелах, пары могут выбрать для себя уютное гнездышко с видом на центр города, или воспользоваться отелями, которые предлагают капсульный отдых с множеством. Мы выбрали несколько лучших вариантов жилья в Коломне для вас.

Like Hotel – отель с намеком на историю в дизайнах. В номерах есть уютные камины, двуспальные кровати, плоские экраны и небольшие балкончики. Отель находится в центре города и прекрасно расположен для посещения популярных достопримечательностей. Стоимость номеров стартует от 536 грн. за ночь.

Отель Писанка – еще одно украшение центра города, которое подарит удобное расположение и комфорт. В отеле можно заказать завтрак и выбрать удобный номер из 24 доступных. В номерах есть балконы и зоны отдыха. Цены на номера в сентябре начинаются от 743 грн/сутки.

Elite Loft Apart – семейные апартаменты с металлическими плетеными балкончиками и видом на город. Номера очень комфортабельны и имеют просторные кухни. Апартаменты имеют одну спальню с двуспальной кроватью и двухместный диван в гостиной. Цена за одну ночь в апартаментах начинается со 1526 грн.

New Line Hos – комфортабельный хостел, расположенный рядом с музеем гуцульщины. Хостел имеет как семейные номера, двухместные номера, так и кровати в общем общежитии. Цены на размещение стартуют от 200 грн за ночь.

City Hostel – хостел находится недалеко от центра города. Есть общая кухня и общая зона отдыха. Номера включают семейные и парные варианты, а также кровати в общем общежитии. Цены на остановку начинаются с 200 грн.

Хорошего вам осеннего уикенда в Коломые, а мы уже делились с вами полезными новостями о местах для интересных выходных рядом с Киевом и ТОП 5 мест для посещения Западной Украины.