Ударила красная магнитная буря: что опасно делать в этот период

В пятницу, 24 мая, началась магнитная буря красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составила 5 баллов.

Как сообщает Meteoagent, 25 мая сила магнитных бурь спадет до "зеленого уровня", однако штормы с новой силой ударят уже 26 и 27 мая. Их сила составит 4 балла. До 1 июня новых бурь не прогнозируется.

Магнитные бури: календарь

Есть ли магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Есть ли магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Красная магнитная буря - это геомагнитная буря высочайшего G5-уровня, которая может отрицательно влиять на самочувствие людей, работу некоторых технических систем и даже вызывать природные явления.

Вот некоторые вещи, которых следует избегать во время магнитной бури, чтобы не ухудшилось самочувствие:

Переутомление: старайтесь высыпаться и не перегружать себя работой или физическими нагрузками.

Стресс: избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут усугубить негативное влияние магнитной бури.

Употребление алкоголя и кофе: эти вещества могут привести к головным болям, головокружению и другим неприятным симптомам.

Курение: отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому его следует избегать.

Нахождение на солнце: длительное пребывание на солнце может ухудшить самочувствие.

Как пережить магнитные бури

Чтобы облегчить симптомы магнитной бури, нужно больше отдыхать. Спите достаточно и делайте перерывы в работе. Употребляйте здоровую пищу – больше овощей, фруктов и других продуктов, богатых витаминами и минералами. Пейте достаточно воды.

Если вы чувствуете сильную головную боль или другие неприятные симптомы, можно принять обезболивающее или успокаивающее. Однако только после консультации с лечащим врачом.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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