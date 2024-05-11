Ученые узнали эффективный способ похудеть без спорта и диет: в чем секрет

Наверняка каждый из нас мечтает о стройной фигуре без изнурительных тренировок и жестких диет. Кажется, это стало возможным, ведь ученые обнаружили новый метод снижения веса, не требующий радикальных изменений в образе жизни.

Этот инновационный метод основывается на простом правиле: медленном пережевывании каждого кусочка пищи в течение 30 секунд. По словам исследователей, соблюдение этого правила может помочь вам избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья и без лишних усилий, пишет PSY Blog.

Как это работает?

Медленное пережевывание пищи дает организму больше времени, чтобы получить сигналы насыщения от мозга. Обычно эти сигналы поступают через 15 минут после начала еды, но многие люди едят гораздо быстрее, не давая организму шанса понять, что он уже сыт.

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В результате человек переедает, потребляя больше калорий, чем нужно, что приводит к набору веса.

Эффективность метода медленного пережевывания была подтверждена исследованием, в котором участвовали 54 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Участников исследования попросили придерживаться трех простых правил:

Медленно пережевывать каждый кусочек пищи в течение 30 секунд. Выпивать стакан воды перед едой. Не перекусывать между едой.

Результаты исследования показали, что дети, которые ели медленнее, потеряли от 3% до 5% своего веса в течение одного года.

Чтобы начать использовать метод медленного пережевывания, просто возьмите за правило тщательно пережевывать каждый кусочек пищи в течение 30 секунд. Поначалу это может показаться сложным, но с течением времени это станет привычкой.

Потеря веса будет происходить постепенно, но это гарантированный и устойчивый результат. Сочетание медленного пережевывания со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями поможет вам достичь желаемой фигуры и улучшить общее самочувствие.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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