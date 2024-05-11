Науковці дізналися ефективний спосіб схуднути без спорту та дієт: у чому секрет

Певно кожен з нас мріє про струнку фігуру без виснажливих тренувань та жорстких дієт. Здається, це стало можливим, адже вчені виявили новий метод зниження ваги, який не потребує радикальних змін у способі життя.

Цей інноваційний метод ґрунтується на простому правилі: повільному пережовуванні кожного шматочка їжі протягом 30 секунд. За словами дослідників, дотримання цього правила може допомогти вам позбутися зайвої ваги без шкоди для здоров'я та без зайвих зусиль, пише PSY Blog.

Як це працює?

Повільне пережовування їжі дає організму більше часу на те, щоб отримати сигнали насичення від мозку. Зазвичай ці сигнали надходять через 15 хвилин після початку їжі, але багато людей їдять значно швидше, не даючи організму шансу зрозуміти, що він вже ситий.

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В результаті людина переїдає, споживаючи більше калорій, ніж потрібно, що призводить до набору ваги.

Ефективність методу повільного пережовування була підтверджена дослідженням, в якому брали участь 54 дитини віком від 6 до 17 років. Учасників дослідження попросили дотримуватися трьох простих правил:

Повільно пережовувати кожен шматочок їжі протягом 30 секунд.Випивати склянку води перед їдою.Не перекушувати між їдою.

Результати дослідження показали, що діти, які їли повільніше, втратили від 3% до 5% своєї ваги протягом одного року.

Щоб почати використовувати метод повільного пережовування, просто візьміть за правило ретельно пережовувати кожен шматочок їжі протягом 30 секунд. Спочатку це може здатися складним, але з часом це стане звичкою.

Втрата ваги буде відбуватися поступово, але це буде гарантований та стійкий результат. Поєднання повільного пережовування з здоровим харчуванням та регулярними фізичними вправами допоможе вам досягти бажаної фігури та покращити загальне самопочуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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